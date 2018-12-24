BKM Genel Müdürü'nden tavsiye: Kredi kartı limitleriniz taşa yazılı değil, değiştirin

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, kredi kartının borçlanma aracı değil ödeme aracı olduğunu belirterek, “Kredi kartı limitleriniz taşa yazılı değil. Değiştirin, düşürün. Ben düşürüyorum” dedi.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’a konuşan Canko, “Kartlı harcamalarda gerçekten ayağını yorganına göre uzatma var mı?” Sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kredi kartı limitleriniz taşa yazılı değil. Değiştirin, düşürün. Ben düşürüyorum. Mesela çocukların okul ödemelerinin olduğu zamanlarda kart limitlerimi arttırıyorum, sonra limitimi düşürüyorum. Limit size tanınmış kişiliğinize verilmiş bir hak. Ama harcamak demek değil. Sonuçta bankacılık sektörü Türkiye’de herkesin kredi kartı sahibi olmasını herkesin 100 binlerce TL limitleri olmasını ve herkesin gırtlağına kadar borçlanmasını istemez. Onun içinde kullandığımız en önemli cümle şu kredi kartı borçlanma aracı değildir. Ödeme aracıdır. Mesela bir hastaneye gittiniz acil servistesiniz ve yanınızda para yok. O zaman kart devreye girer. Amaç budur aslında. Doğru kullanım önemli. Bizim sektör olarak da hiçbir şekilde aşırı tüketimi teşvik eden, gereksiz harcamaları teşvik eden ve kredi kartının kredi aracı olduğunu söyleyen bir cümlemiz yoktur.”

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