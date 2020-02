BKM / Canko: Blockchain yeniden sorgulama devrimidir

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Ekim (DHA) – Türkiye Bilişim Vakfı ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) liderliğinde kurulan Blockchain Türkiye Platformu’nun Yürütme Kurulu üyeleri tanıtımında, BKM Genel Müdürü Soner Canko, blockchaini \"yeni bir teknolojik devrim\" diye tanımladı ve \"Blockchain her şeyi yeniden sorgulama devrimidir\" dedi.

Türkiye’nin alanında öncü şirketlerinin ilgisini çeken ve kurulduğu günden bu yana 32 üyeye ulaşarak 10’dan fazla sektörün temsil edildiği Blockchain Türkiye Platformu’nun Yürütme Kurulu tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Soner Canko şöyle konuştu:

\"Az zamanda çok iş başardığımızı düşünüyorum. Yılın başından bu yana yaptığımız çalışmalar sonucunda önemli bir aşamaya geldik.

\"Toplam 32 üyeyle ulaştığımız ve değerli markalarla beraber olduğumuz ve artık Türkiye için blockchain için önemli aşamalarda üretme zamanı geldiği bir dönemdeyiz.

\"Neden blockchaini önemsiyorum çünkü blockchain teknolojisinin Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum.

\"Her zaman internetten sonraki en önemli teknolojik devrim dedikleri blockchaini teknolojinin gelişiminde ve değişiminde çok önemli bir kilometre taşı olarak gördüğüm için önemsiyorum.

\"Henüz bu konuda herhangi bir şirket veya ülke öne geçmedi, bu nedenle bu teknoloji Türkiye için önemli. Eğer bu konudaki çabalarımızı doğru organize edersek Türkiye için blockchain önemli bir fırsat olarak kullanabilir.

\"Son olarak da yeni iş fırsatları açıından önemsiyorum çünkü Türkiye gibi genç ve yenilikçi bir nüfusun olduğu bir ülkede blockchain gibi bir teknolojik devrimin yeni iş imkanları açısından da olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum.

\"Bu işin kritik bileşenleri neler, ne yapmalıyız? Bu konudaki en önemli başlıklardan biri en üst seviyede sahiplenmedir. Bu konuda blockchain konusunu Türkiye’de olabilecek en üst düzeyde sahiplenmeyle erişmesi için gerekli desteği gösterdikleri için Türkiye Bilişim Vakfı’na teşekkür ediyorum.

\"Başka bir konu da yeni bir bakış açısına sahip olma. Blockchain her şeyi yeniden sorgulama devridir. Blockchain konusunu konuşabilmek, her konuyu yeniden sorgulayabilme, yeni bir bakış açısıyla bakabilmeyi gerektiriyor.

\"Üçüncü bir konu da doğru kullanım alanı bulabilmedir. Bu süreçte öğrendiğim tek bir şey varsa yeni kullanım alanları yani \'use caseler\' bulabilme konusu bu işin olmazsa olmazıdır çünkü bugünün dünyasında yaptığımız bir iş modelini blockchaine nasıl taşırız deyip, bugünün iş dünyasında olmayan bir modelini nasıl yaratırız şeklinde düşünmemizi gerektiriyor.

\"Son olarak da ekosistem kurmak yine bu işin önemli bir yanıdır. Ekosistem kurma başlığını güçlü bir şekilde yeni üyelerimiz sayesinde başarmış oluyoruz.

\"Türkiye’de daha önce yapılmamış bir şeyi, izlenmemiş bir yolu izliyoruz. Ortak paydası yalnızca blockchain konuşmak olan kişilerle, kurumlarla ve şirketlerle bir araya gelmiş ve bu konuda bir ekosistem kurma fikrini yaymış oluyoruz.

\"Blockchain Türkiyenin bu konularda tek ortak nokta olması vizyonunu somutlaştırıp hayata geçirmiş olduk.\" (Fotoğraflı)