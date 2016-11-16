BKA: Mülteci yurtlarına 850'nin üzerinde saldırı düzenlendi

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch, RBB Radyosu'na verdiği demeçte bu yıl içinde mülteci yurtlarına 850'den fazla saldırı gerçekleştirildiğini söyledi. Bu rakamın bin civarında vakanın bildirildiği geçen yıla oranla mültecilere saldırı oranının hala yüksek seviyede olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Münch, teröristlerin mültecilerin arasına karışma riskine de dikkat çekti. Münch bu teröristlerin tespit edilmesi için gereken ipuçlarının yine mülteci çevrelerinden temin edildiğine dikkat çekti.

Saldırıların çoğu ''kamu malına zarar verme'' şeklinde gerçekleştirilirken Morgen Post'un konuya ilişkin haberinde BKA'nın Ekim ayına kadar bildirilen mülteci yurtlarına yönelik saldırı vakaları arasında ırkçı saikle işlenen altı cana kasıt ve 61 yaralama vakası da bulunuyor.

BKA ayrıca bu yıl ilk kez sığınma politikaları çerçevesinde siyasilere ve mültecilerle çalışan gönüllülere yönelik saldırı istatistiklerine de yer verdi. Rapora göre, bu iki gruba düzenlenen saldırı sayısı da 461.

Güvenlik algısında medyanın rolü

BKA'dan uzmanlar teşkilat dışından güvenlik uzmanlarıyla birlikte Mainz'da iki gün sürecek bir sonbahar oturumuna katılacak. Toplantıda mültecilerin arasına karışan teröristlerin eylemlerinin nasıl engellenebileceği konusunun da ele alınması bekleniyor. Oturumda hazır bulunacak yaklaşık 500 katılımcının olası İslamcı saldırılara karşı toplumda değişen bireysel güvenlik algısını da gündeme alacağı bildirildi.

Suç psikoloğu Ulrich Wagner SWR'e yaptığı açıklamada medyanın olayları olduğundan abartılı yansıtabildiğine dikkat çekerek, "Köln'de yılbaşı gecesi yaşanan taciz vakaları medyada yoğun biçimde yer aldığı için insanların güvenlik algısının değişmesinde etkili oldu" diye konuştu. Wagner'e göre bu olaydan sonra suç eylemleri mültecilerle giderek daha fazla özdeşleştirilmeye başladı. Wagner, "Oysa 2015 yılında yaklaşık 1 milyon insan Almanya'ya geldi ve bu suç oranlarında artışa neden olmadı" ifadelerini kullandı.

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DW/epd , SÖ/GA