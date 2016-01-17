BKA Başkanı Holger Münch: Almanya'da saldırı düzenleyecek 444 cihatçı tespit ettik

Almanya Asayiş şubesi Başkanı (BKA) Holger Münch, Almanya'da terör saldırısı yapacak 444 tehlikeli cihatçı bulunduğunu söyledi. Münch'e göre bunun 212'si şu an Almanya'da bulunuyor.

Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre; Almanya Asayiş Şubesi (BKA) Başkanı Münch, İstanbul saldırısıyla ilgili şöyle dedi: “Saldırgan Suriyeli mülteci olarak Türkiye'de kayıtlı. Bu, çok tipik olmayan bir durum. Türkiye'de mülteci kayıtlarına geçmeyen çok sayıda Suriyeli yaşıyor. Olayı üstlenen yok, ama IŞİD bağlantılı olduğuna dair ipuçları var. Saldırı Türkiye'de doğrudan turistleri hedef aldı. Saldırgan büyük bir turist grubu aradı. Ama şimdiye kadarki araştırmaya göre doğrudan Alman turistleri hedef almadı. Şimdi başka kişilerle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. Şimdiki durumda saldırganın Almanya'da bir bağlantısı görünmüyor.”



444 cihatçı





BKA Başkanı Holger Münch, Almanya'da terör saldırısı yapacak 444 tehlikeli cihatçı tespit ettiklerini, bunlardan 212'sinin şu anda Almanya'da bulunduğunu, 65'inin ise cezaevinde yattığını söyledi.



Münch “Bu tehlikeli kişilerin yüzde 95'i erkek. Bu durumda 20 tehlikeli kadın bulunuyor demektir. Tehlikelilerin yüzde 18'i sonradan İslam dinini benimsemiş Alman vatandaşı. Çoğunluğu genç, erkek ve Müslüman kökenli” dedi.