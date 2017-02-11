BKA: Almanya'ya daha fazla cihatçı gelebilir

Federal Emniyet Teşkilatı (BKA), Almanya'ya Avrupa ülkelerinden ve Kuzey Afrika'dan daha fazla sayıda cihatçının gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Der Spiegel dergisinin bu haftaki sayısında konuk köşe yazarı olarak bir makale kaleme alan Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch, yazısında IŞİD'in son dönemde dünya genelinde saldırılar düzenleneceği yönünde propaganda faaliyetleri yürüttüğüne dikkat çekti.

BKA Başkanı Münch, IŞİD'in tehlikeli ve geniş bir iletişim ve altyapı kurduğunu yazdı. Münch, uluslararası terör ağlarının geliştiğini bu yüzden de Almanya'da eyalet ve federal düzeyde yoğun işbirliğinin elzem olduğunu kaydetti.

Almanya'nın gelişmiş teknolojisi ve hukuki standartları nedeniyle bu konuda önemli adımlar atabileceğini söyleyen Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch, bu bağlamda terörle mücadele için bir koordinasyon merkezi kurulabileceğini söyledi.

Bu merkezle örneğin gerektiğinde farklı eyaletlerde görevli polislerin ihtiyaç bölgelerine nakledilebileceğini belirtti. Ayrıca "hakkında ciddi şüphelerin bulunduğu tehlikeli kişilerin takibatında eyaletler ötesi bir standart uygulanabileceğini ve "bu tehdit unsurlarının" ülke genelinde gözetim altında tutulabileceğini söyledi.

Ancak BKA Başkanı abartılı önlemlere de mesafe konulması gerektiğini belirterek, "Terörle etkin mücadele herkes için aynı şeklide geçerli olan kuralları, hukuki temellere dayalı ve hukuk devleti değerlerini ölçülü bir biçimde savunmayı gerektirir" ifadesini kullandı.

760 ayrı soruşturma yürütülüyor

Federal Emniyet Teşkilatı şu an Almanya'da binden fazla İslamcı terör zanlısı hakkında 760 ayrı soruşturma yürütüyor. 2013 yılıyla kıyaslandığında bu rakamlar o dönemdeki mevut soruşturmaların sayısının günümüzde iki katına çıktığını ortaya koyuyor.

BKA Almanya'daki Selefilerin sayısının 9 bin 700'ü bulduğunu, bu sayının beş yıl önce yaklaşık 4 bin civarında olduğunu belirtiyor. Emniyet birimleri Selefiliğin Almanya'da en hızlı gelişen İslamcı hareket olduğuna dikkat çekiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa, KNA / MK,BS