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Spor

BK Ventspils - Gaziantep Basketbol: 91 - 103

İSTANBUL,(DHA) BK VENTSPİLS: Rihards Lomazs 27, Emmanuel Ubilla 10, Maris Gulbis 19, Ronalds Zakis 7, Michael Bruesewitz, Blake Hamilton 7, Julius Jucikas 16, Ingus Jakovics 3 GAZİANTEP BASKETBOL: Jure Balazic 9, Sean Armand 27, Erol Can Çinko 14, Patric

25 Ocak 2018 01:07

İSTANBUL,(DHA)

BK VENTSPİLS: Rihards Lomazs 27, Emmanuel Ubilla 10, Maris Gulbis 19, Ronalds Zakis 7, Michael Bruesewitz, Blake Hamilton 7, Julius Jucikas 16, Ingus Jakovics 3
GAZİANTEP BASKETBOL: Jure Balazic 9, Sean Armand 27, Erol Can Çinko 14, Patrick Miller 16, Rolands Freimanis 17, Can Öğüt 6, Robert Carter 14, Kadir Bayram, Orhan Haciyeva, Erden Eryüz
1\'İNCİ PERİYOT: 21 - 28
DEVRE: 42 - 47 
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 68 -78
5 FAUL İLE ÇIKAN: Maris Gulbis (BK Ventspils

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 12\'nci maçında temsilcimiz Gaziantep Basketbol, deplasmanda Letonya temsilcisi BK Ventspils\'i 91-103 mağlup etti. Gaziantep ekibi bu sonucun ardından gruptaki 4\'üncü galibiyetini aldı. Karşılaşmanının en skorer isimleri 27\'şer sayı ile Ventspils\'te Rihards Lomazs ve Gaziantep Basketbol\'dan Sean Armand oldu.
 

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