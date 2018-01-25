BK Ventspils - Gaziantep Basketbol: 91 - 103

İSTANBUL,(DHA)

BK VENTSPİLS: Rihards Lomazs 27, Emmanuel Ubilla 10, Maris Gulbis 19, Ronalds Zakis 7, Michael Bruesewitz, Blake Hamilton 7, Julius Jucikas 16, Ingus Jakovics 3

GAZİANTEP BASKETBOL: Jure Balazic 9, Sean Armand 27, Erol Can Çinko 14, Patrick Miller 16, Rolands Freimanis 17, Can Öğüt 6, Robert Carter 14, Kadir Bayram, Orhan Haciyeva, Erden Eryüz

1\'İNCİ PERİYOT: 21 - 28

DEVRE: 42 - 47

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 68 -78

5 FAUL İLE ÇIKAN: Maris Gulbis (BK Ventspils

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 12\'nci maçında temsilcimiz Gaziantep Basketbol, deplasmanda Letonya temsilcisi BK Ventspils\'i 91-103 mağlup etti. Gaziantep ekibi bu sonucun ardından gruptaki 4\'üncü galibiyetini aldı. Karşılaşmanının en skorer isimleri 27\'şer sayı ile Ventspils\'te Rihards Lomazs ve Gaziantep Basketbol\'dan Sean Armand oldu.

