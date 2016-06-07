Bjork’ün sahne kıyafetleri satılıyor

İzlandalı şarkıcı Bjork’ün sahne kıyafetleri açık arttırmada satışa çıkarılıyor.

Kıyafetler daha önce New York Modern Sanatlar Müzesi’nde sergilendi.

tr.euronews.com'un haberine göre; İngiltere’nin başkenti Londra’daki Kerry Taylor müzayede evi eşsiz koleksiyona ev sahipliği yapıyor: “Neler olacağını görmek ilginç ve heyecanlı olacak. McQueen’in parçaları gerçekten çok özel. Onlar çok yakın arkadaşlar. Ayrıca Hollandalı tasarımcımız var. Iris van Herpen. Onun elbiseleri hazırlaması üç dört ay sürdü. Onların hepsi el kesimi ve lazer kesim. Onlar sanki heykel gibiler. Açık pazarda daha önce böylesini görmediniz. Kesinlikle onların binlerce Pound değerinde karşılık bulmasını bekliyoruz.”

Açık artırma 14 Haziran’da Londra’da yapılacak.