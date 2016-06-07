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Dünya

Bjork’ün sahne kıyafetleri satılıyor

Sanatçı Bjork’ün, McQueen’den parçalar bulunan sahne kıyafetlerinin satışının binlerce Pound değerinde karşılık bulması bekleniyor

07 Haziran 2016 01:26

İzlandalı şarkıcı Bjork’ün sahne kıyafetleri açık arttırmada satışa çıkarılıyor.

Kıyafetler daha önce New York Modern Sanatlar Müzesi’nde sergilendi.

tr.euronews.com'un haberine göre; İngiltere’nin başkenti Londra’daki Kerry Taylor müzayede evi eşsiz koleksiyona ev sahipliği yapıyor: “Neler olacağını görmek ilginç ve heyecanlı olacak. McQueen’in parçaları gerçekten çok özel. Onlar çok yakın arkadaşlar. Ayrıca Hollandalı tasarımcımız var. Iris van Herpen. Onun elbiseleri hazırlaması üç dört ay sürdü. Onların hepsi el kesimi ve lazer kesim. Onlar sanki heykel gibiler. Açık pazarda daha önce böylesini görmediniz. Kesinlikle onların binlerce Pound değerinde karşılık bulmasını bekliyoruz.”

Açık artırma 14 Haziran’da Londra’da yapılacak.

 

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