BJK'nin İnönü Projesi'ne Belediye'den onay

MEHMET DEMİRKAYA / T24

Beşiktaş Spor Kulübü'nün yıllardır onay beklediği, İnönü Stadı'nın yeni projesinin yapılmasına olanak sağlayacak imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Yeni proje ile stadın içerisinde alışveriş merkezi, sergi salonu, cafe, restaurant, kapalı yüzme havuzu, sauna gibi tesislerin yanı sıra günübirlik konaklama için otel de yapılabilecek. Yeni planlar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi dün İnönü Stadı’nın bulunduğu araziyle ilgili imar planı değişikliği teklifini görüştü. İmar Planı değişikliğine, SP’li Belediye Meclis üyesi Ahmet Sadıkoğlu, İnönü Stadı’nın büyütülmesinin tarihi çevreye özellikle Dolmabahçe Sarayı’na baskı uygulayacağını gerekçe göstererek karşı çıktı. İmar Komisyonu Başkanvekili Timur Soysal, imar değişikliğinin var olan stadı büyütmediğini, sadece içinin daha modern bir şekilde yapılmasını sağladığını söyledi. Yapılan diğer açıklamalardan sonra Sadıkoğlu’da itirazını kaldırarak plan değişikliğine evet oyu verdi. Böylelikle BJK’nin istediği imar planı değişikliği Meclisten oybirliği ile geçmiş oldu.

Bölgenin SİT alanı olması ve stadın sivil mimarlık örneği kabul edilmesi nedeniyle, plan değişikliğinin Koruma Kurulu tarafından da onaylanması gerekiyor. Bu konuda bir sorun çıkmayacağı, çünkü yeni plan Koruma Kurulu’nun istediği değişiklikler yapılarak Belediye Meclisi’ne geldiği belirtiliyor.