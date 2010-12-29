BJK'li Yusuf sevgilisini dövdü mü

T24 - Beşiktaşlı futbolcu Yusuf Şimşek, birlikte yaşadığı manken Burçin Başol’u dövdüğü iddiasıyla karakolluk oldu.

25 yaşındaki manken, 3 yıldan beri birlikte yaşadığı milli futbolcuya ayrılmak istediğini söylediğinde saldırıya uğradığını anlattı. Ayrılmak istemeyen Yusuf’un birden sinirlenerek üzerine yürüdüğünü ve kendisini yumrukladığını belirten Başol, evli ve iki çocuk babası futbolcu sevgilisinden şikayetçi oldu.

İfadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen mankenin üst dudağında darbeye bağlı ekimoz oluştuğu belirtildi. Hakkındaki şikayet üzerine Paşabahçe Polis Merkezi’ne çağırılan siyah beyazlı oyuncu ise, suçlamaları reddetti.

Öte yandan Kasımpaşa Futbol Şube Sorumlusu Süha Sidal, Yusuf ile anlaşmak üzere olduklarını bildirdi.



