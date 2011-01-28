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Spor

BJK:1

28 Ocak 2011 23:38

-BJK:1 - GS MEDİCAL PARK:3 İSTANBUL (A.A) - 28.01.2011 - Voleybolda Aroma Bayanlar Birinci Ligi'ndeki derbi maçında Galatasaray Medical Park, Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Salon: BJK Cola Turka  Hakemler: Nurper Özbar xx, Ebru Meriçkan xx Beşiktaş: Pelin xx, Kulikova x, Müge xx, Savenchuk x, Rhkylıuk xxx, Sinem x (Pınar xx, Banu x, Duygu xx) Galatasaray Medical Park: Gökçen x, Arzu xxx, Coimbra xxx, Özlem x, Djerisilo xxx, Malpıca xxx (Funda xx, Ebru x, Seda x) Setler: 13-25, 18-25, 25-23, 20-25 Süre: 89 Dakika (20, 21, 24, 24)

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