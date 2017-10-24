BJK - Kabataş Vakfı'ndan örnek davranış

Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker İlk ve Ortaokulunun sınıfları yenilendi

BJK-Kabataş Vakfı, geçtiğimiz Mayıs ayında Şırnak Şenoba\'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Kurmay Albay Gökhan Peker\'in adının verildiği ilköğretim okuluna olanak sağlamak amacıyla vakıf olarak tüm sınıfları yeniledi.

Sınıfların açılış törenine Beşiktaş başkanı Fikret Orman, BJK - Kabataş Vakfı genel sekreteri Hüseyin Ersöz ile Beşiktaş yöneticileri Ahmet Ükmezgil, Hüseyin Mican, Cihat Kumuşoğlu ve davetliler katıldı. Aynı zamanda Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan şehit olan Kurmay Albay Gökhan Peker için önce mezarı başında anma töreni düzenlendi.Daha sonra okulun konferans salonunda konuşmalar yapıldı.

Beşiktaş başkanı Fikret Orman konuşmasında \"Kendi emekli maaşlarıyla yenilenmeye destek veren şehit kardeşimizin değerli hocalarının ellerinden öpüyorum. Şehidimiz Gökhan Peker\'in eşi ve oğullarının, babalarının adını taşıyan okuldan dolayı gurur duyduğuna inanıyorum.\" sözlerini ifade etti.

Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker\'in eşi Nilay Peker ise \"Siz sadece okulumuzun şartlarını geliştirmediniz, aynı zamanda hassasiyetinizle çocuklarımıza da örnek oldunuz. Aranızda şehidimizi yetiştiren öğretmenlerimiz de var. Yaşamını ülkesine adayan, vatanını canını feda edecek kadar seven bu kahramanı sizler yetiştirdiniz. Ailelerinden sonra en büyük pay sizin.\" şeklinde konuştu.

Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı\'nın genel sekreteri Hüseyin Ersöz de Gökhan Peker\'in ailesi için Çatalca\'ya geldiklerini dile getirdi ve Kabataş Lisesi olarak yeniledikleri okulda yeni Gökhanlar beklediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Fikret Orman ve tüm konuklar bütün sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilere hediyeler verdiler.Fikret Orman her zaman olduğu gibi hiç bir öğrencinin isteğini kırmadan tek tek fotoğraf çektirdi.

Görüntü dökümü :

Mezarda anma

Konferans salonu konuşmalar

Sınıf gezileri

ALİ DANAŞ - İSTANBUL - DHA

