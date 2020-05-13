Bjelica ilk kez konuştu: Önceliğim Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağı konuşulan 48 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica, sarı-lacivertli kulüple görüştüğünü doğruladı.

Hırvatistan basınına konuşan Bjelica, "Fenerbahçe ile görüştüm, evet. Ancak, bir anlaşma yok. Hala görüşmelerimiz devam ediyor. Türk medyasında yer alanlar ve daha sonra Hırvat medyasında çıkan haberlerin %95'i doğruyu yansıtmıyor. Ne kadar maaş alacağım, sözleşme şartları, transfer listesi vs. %95'i doğru değil" dedi.

Bjelica, "Fenerbahçe dışında aldığı tüm teklifleri kenara koyduğunu" söyledi ve "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. 30 milyon taraftarı var. Her teknik direktör için ilgi çekici bir mücadeledir" diye konuştu. Hırvat çalıştırıcı, "Eğer Fenerbahçe ile anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 3 kez görüştüm. İlk ikisi biraz tanışma gibiydi. Üçüncü görüşmede tüm şartları konuştuk" diyen Bjelica, "Benim hedefim her yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir takımın başına geçmek" diye konuştu.