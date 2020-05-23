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Spor

Bjelica: Fenerbahçe haziran başında takımı devralmamı istedi

23 Mayıs 2020 13:03

Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktörlerden Nenad Bjelica, sarı lacivertli takımın haziran ayında kendisine göreve başlamayı teklif ettiğini söyledi.

Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını sürdürürken, takımın gözde adaylarından Nenad Bjelica sarı lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

NTV Spor'un RTL'den aktardığı habere göre Bjelica, Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek "Fenerbahçe, 30 milyon taraftara sahip büyük bir kulüp. Ben dahil her antrenör için orada çalışmak zor. Fenerbahçe'ye 'evet' demedim. Müzakereler bitmedi. Beni aradılar ve durumumu sordular. Takımı haziran başında devralmamı istediler. Ancak Türkiye'de şartlar henüz hazır değil" diye konuştu.

48 yaşındaki Bjelica, iki yıldır çalıştırdığı Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'ten nisan ayında ayrıldı.

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