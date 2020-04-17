"Bizsiz özgürlüğün tadını çıkarıyorlar": Güney Afrika'da aslanlar kendilerine yeni uyku yerleri keşfetti

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında gerçekleşen izolasyon Güney Afrika'nın ünlü Kruger Ulusal Parkı'nda da etkisini gösterdi. Aslanlar diğer vahşi hayvanlar insanlığın ziyarete gelmemesinin fırsatıyla parkta kendi alanları dışında da zaman geöirmeye başladı.

Kruger Ulusal Parkı'nın görevlisi Richard Sowly, parkta insanların yokluğunu fırsat bilip asfalt yol üzerinde uyku saati keyfi yapan aslanları fotoğrafladı. Parkın basın sorumlusu Isaac Phaala, aslanların normalde çalılıklarda vakit geçirdiğini söyledi. Phaala, "Şimdi parkta insansız özgürlüğün tadını çıkarıyorlar" dedi.

Phaala, aslanların asfaltta uyumayı kuru olduğu için sevdiğini söyledi.

Kruger Ulusal Parkı, asfaltta uyurken fotoğraflanan aslanların normalde parkın ziyaretçiye açık bölümünde kalmadığını söyledi.