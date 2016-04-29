Bizimkiler'in Cemil'i, Sevim'i görünce canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Bizimkiler dizisinde eşine “Sevim koş” repliğiyle akıllarda yer eden Cemil karakterini canlandıran tiyatrocu Uğurtan Sayıner’e televizyonda bir sürpriz yapıldı. Dizide eşi Sevim’i oynayan Sabriye Kara stüdyoya geldi. Sayıner, gözyaşlarını tutamazken Kara şunları söyledi:

"Sokakta görenler 'Cemil Bey öldü değil mi?' diyorlar. Niye ölsün ayol adam İzmir'de yaşıyor diyorum. Doğum günlerinde arıyorum Uğurtan'ı. Bir tek sen arıyorsun diyorlar bana 'Seni kim arasın' diyorum. Bir kez de sen ara... Tiyatroda bir aile kültürü vardır. Sanırım onun etkisiyle kimle karşılaşsak samimi oluyoruz."

Renkli Hayatlar programında yaşanan duygusal anlar şöyle: