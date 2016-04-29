T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bizimkiler'in Cemil'i, Sevim'i görünce canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

"Sokakta görenler 'Cemil Bey öldü değil mi?' diyorlar. Niye ölsün ayol adam İzmir'de yaşıyor diyorum"

29 Nisan 2016 00:29

Bizimkiler dizisinde eşine “Sevim koş” repliğiyle akıllarda yer eden Cemil karakterini canlandıran tiyatrocu Uğurtan Sayıner’e televizyonda bir sürpriz yapıldı. Dizide eşi Sevim’i oynayan Sabriye Kara stüdyoya geldi. Sayıner, gözyaşlarını tutamazken Kara şunları söyledi:

"Sokakta görenler 'Cemil Bey öldü değil mi?' diyorlar. Niye ölsün ayol adam İzmir'de yaşıyor diyorum. Doğum günlerinde arıyorum Uğurtan'ı. Bir tek sen arıyorsun diyorlar bana 'Seni kim arasın' diyorum. Bir kez de sen ara... Tiyatroda bir aile kültürü vardır. Sanırım onun etkisiyle kimle karşılaşsak samimi oluyoruz."

Renkli Hayatlar programında yaşanan duygusal anlar şöyle:

ETİKETLER

cemilsevimkoşbizimkilercanlı yayın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24