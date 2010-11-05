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Yaşam

Bizimkiler dizisinden bir kişi daha hayatını kaybetti

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Bizimkiler'in efsane kadrosundan bir kişi daha hayata gözlerini yumdu.

05 Kasım 2010 02:00

T24 - Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Bizimkiler'in efsane kadrosundan bir kişi daha hayata gözlerini yumdu. Önceki gün beyin ölümü gerçekleşen Sadık Türken'le birlikte Bizimkiler 13'üncü oyuncusunu kaybetti.



1989 - 2002 yılları arasında 13 yıl bizi ekran başına toplayan Bizimkiler dizisinin kadrosundan bir isim daha hayatını kaybetti. HT Magazin'den Şükran Özçakmak'ın haberine göre; Dizide kapıcı Cafer'in kayınbiraderini canlandıran Sadın Türken'in beyin kanamsı teşhisiyle tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve araştırma Hastanesi'nde önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. 50 yaşındaki Türken'in ailesine organ nakli önerisi yapıldığı ancak oğlunun kabul etmediği öğrenildi.


İlk Yavuzer Çetinkaya ayrıldı

Bizimkiler'de Yaprak Dökümü, henüz çekimlerin sürdüğü 1992'de, dizinin doktoru Nazım'ın arkadaşı rolündeki Yavuzer Çetinkaya'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesiyle başlamıştı. Daha sonra dizide sırasıyla Yaman Okay, Orhan Çağman, Ayton Sert, Güzin Özipek, Latife Saruhan, Savaş Yurttaş, Oktay Sözbir, Mehmet Akan, Savaç Dinçel, Aykut Oray, Erdinç Dinçer hayata gözlerini yumdu.

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