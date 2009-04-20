Bizimcity’de dolandırıcılık

Salih Memecan’ın eşi AKP milletvekili Nursuna Memecan banka hesaplarını boşalttığı için eski sekreteri Demet Işıldak’ı dava etti.



Nursuna Memecan, eski çalışanı Işıldak’ın kendi imzasını taklit edip bankalardan gelen telefonları cevaplayarak 8 farklı banka hesabından 9 tanıdığının hesaplarına 124 bin TL ve 36 bin dolar aktardığını öne sürdü. Memecan, Işıldak’ı paraları daha sonra kendi hesabına geçirmekle suçladı.



10 yıl isteniyor



Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Işıldak hakkında, “nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5 bine güne kadar adli para cezası istendi.

