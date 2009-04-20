T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bizimcity’de dolandırıcılık

Salih Memecan’ın eşi AKP milletvekili Nursuna Memecan banka hesaplarını boşalttığı için eski sekreterini dava etti.

20 Nisan 2009 03:00

Salih Memecan’ın eşi AKP milletvekili Nursuna Memecan banka hesaplarını boşalttığı için eski sekreteri Demet Işıldak’ı dava etti.

Nursuna Memecan, eski çalışanı Işıldak’ın kendi imzasını taklit edip bankalardan gelen telefonları cevaplayarak 8 farklı banka hesabından 9 tanıdığının hesaplarına 124 bin TL ve 36 bin dolar aktardığını öne sürdü. Memecan, Işıldak’ı paraları daha sonra kendi hesabına geçirmekle suçladı.

10 yıl isteniyor

Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Işıldak hakkında, “nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5 bine güne kadar adli para cezası istendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24