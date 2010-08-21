Bizim PKK ile 4 kez görüştüğümüzü söylemek şerefsizliktir

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, konuşmasında "Bizim PKK ile 4 kez birlikte oturduğumuzu söyleyenlerle, bu şerefsizliği yapanlarla hesaplaşacağız" dedi.

İşte Başbakan’ın konuşmasından satırbaşları:



Bunu söylemek şerefsizlitir

Bizim dört kez bunlarla (terör örgütü) bir araya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar bu alçakça iftirada bulunanlar, bunun hesabını her yerde vereceklerdir

Biz terör örgütü ile hiçbir zaman masaya oturmadık hiçber zamanda oturmayacağız. Bizim felsefemizde anlayışımızda böyle bir şey olamazb. Kendilerine baksınlar. Terörist başını ANAP’a MHP’ye DSP kim emanet etti. Onu asma sözünü kim verdi.



Ecevit basın toplantısında Öcalın’ın niçin idam edemeyeceklerini açıklıyor. Sonra gelip Devlet Bahçeli’ye soruyorlar. “Sayın Başbakan gerekli olanları açıkladı. Benim bir şey söylemeye gerek yok” diyor. Sayın Bahçeli sen kimi kandırıyorsun. Bunların hepsi kayıtlarda var.

Şunu bilin Tayyip Erdoğan’ın başında bulunduğu bir iktidar hiçbir zaman terör örgütü ile masaya oturmaz.

Biz milletin avukatlığını yapıyoruz. CHP ise Silivri’de avkatlık yapmaya devam ediyor.

Bu ülkenin başörtülü kızları üniversiteye girsin dedik .MHP ile görüşmeler yaptık. Tamam dediler. Birlikte 411 oyla başörtüsü özgürlüğünü parlamentodan geçirdik. Hemen bunun arkasında CHP ne yaptı? Şimdi CHP lideri ne diyor. "Başörtülü kızları biz üniversiteye sokarız" dedi. Dürüst ol dürüst. Sayın Kılıçdaroğlu bol keseden atıyor. Ama dürüstçe değil. Ne gelirse atıyor. Nereli olduğunu söyleyemiyor. Nereli olduğumu araştırıyor. Kayıtlarım var arşiv orada.

Herkes Başbakan değil kızlarını şurada burada okutsun.

Boyumla posumla uğraşma

Boyumla posumla uğraşma. 1.85. Dürüst ol dürüst.

Menderes yola çıkarken ne dedi: Yeter, söz milletin dedi. Buna bizde bir şey ilave ettik. Yeter karar da milletindir. Merhum Menderes bu yola yüreğini, bedenini koydu. Aynı şekilde biz de bu yola canımızı koydu. Biz de haykırıyoruz: Yeter artık yeter.



Millet adalet dedi

Şimdi söz millette. Karar millette. Yetki Millette. Ne dediler? “Siz cumhurbaşkanı seçemezsiniz” dediler. Neler yaşandığını hatırlayın o günlerde. “Peki öylemi, hadi o zaman millete” dedik. Bunlar milletin vekillerini tehdit ettiler, baskı altına aldılar.

Madem öle buyur seçime son sözü millet söylesin dedik. Millet ne dedi. Gür bir sesle Ak Parti dedi, demokrasi dedi. Adalet dedi adalet.

CHP onlara inanıyor

MHP’ye oy veren kardeşlerime, CHP’ye kardeşlerime sesleniyorum. Oraya oy vermiş olabilirsiniz. İleride de verecek olabilirsiniz. Ama özgürlükten, hak hukutan, ileri demokrasiden yanaysan evet. Ben MHP’li kardeşlerime sesleniyorum. Senin daha önce başörtülü kızlarımız için parlamentodan geçirdiğin kararı anayasa mahkemesine götürün CHP ile mi işbirliği yapıyorsun.

Terör örgütün liderlerinden biri çıkıyor açıklama yapıyor. CHP onlara inanıyor, bu ülkenin başbakanının söylediğini, benim sözlerime inanmıyor.



Erdoğan'dan vatandaşa sitem

Bu arada bir vatandaş herkesi yararak kürsüye yaklaşarak bir kağıt vermek istedi. Başbakan, korumalara "alın alın" talimatını dedi. Duruma müdahale eden Başbakan, vatandaşın kendisine uzattığı dilekçeyi alrı ve okuduktan sonra “Ya biz can derdindeyiz sen mal derdindesin, bırak şimdi bizim derdimiz başka" dedi.

Erdoğan vatandaşalrın 'evet' sloganlarına "gadığınızdan aldığım" diye karşılık verdi.

