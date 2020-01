Bizim Mahalle arsasının ikinci etabı için imzalar atıldı

İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Emlak Konut GYO, Bizim Mahalle adıyla duyurduğu Küçükçekmece’deki arsasının ikinci etap ihalesini kazanan Dağ Mühendislik Müteahhitlik ile imzayı attığını açıkladı.

Arsa satış karşılığında toplam satış geliri olarak iki milyar lira teklif ile sonuçlanan ihalenin imza töreninde konuşan Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, “Özlenen mahalle yaşamını sunmayı hedeflediğimiz projemizin ilk imzasını atıyoruz hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Dağ Mühendislik Müteahhitlik, arsa satışı karşılığı satış toplam geliri olarak iki milyar lira, Emlak Konut payı olarak ise 551 milyon lira taahhüt etti.

ÖZLENEN MAHALLE SICAKLIĞI İÇİN İLK İMZALARI ATIYORUZ

İmza töreninde konuşan Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, “Özlenen mahalle sıcaklığı için bugün ilk imzalarımızı atıyoruz. İhalemizi kazanan Dağ Mühendislik Müteahhitlik ile imzaları atmaktan memnuniyet duyuyoruz. İnsan ve şehir odaklı yaklaşımla yatay mimarinin hakim olacağı projemiz, bulunduğu bölgeye değer katacak. \'Bizim Mahalle\' her yaştan insanın faydalanabileceği sosyal ve kültürel tesislerden tematik çocuk oyun alanlarına, sağlık tesislerinden kütüphaneye, dini tesislerden festival alanlarına ayrıca eğitim tesislerinden resmi kurumlara, ata sporları merkezinden kent müzesine, el sanatları merkezinden, spor tesislerine kadar olan faaliyet alanlarıyla, gece gündüz yaşayan bir mahalle olacak” dedi

\"YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ\"

Türkiye ekonomisinin düzenli büyüme ivmesi yakaladığını işaret eden Yetim, “İkinci çeyrek rakamlarında 5.1 gibi büyüme oranı görüyoruz. Beklentiler üçüncü çeyrek rakamlarının daha da yukarda olacağı yönünde. Bizlerde yapmış olduğumuz yatırımlarla beraber ülkemizin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. 2017 hedeflerimizi açıklarken bu yıl için 10 milyar liralık ihale yapacağımızı belirlemiştik. Şuana kadar gerçekleştirdiğimiz dokuz dev ihale ile yaklaşık 13.2 milyar liralık bir değere ulaştık. Atılacak tüm adımları ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Bugün burada atmış olduğumuz imzaların başta ülkemize, kurumumuza ve Dağ Mühendislik\'e ayrıca projemizde yaşayacak vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki hem İstanbulumuza hem sektöre değer katacak bir yatırım olacak\" dedi.

\"İKİ TARAFA DA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM\"

Emlak Konut güvencesiyle gerçekleştirecekleri projenin ihalesini kazanmış olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dağ ise, “Bugüne kadar sekiz bin konutun inşasına imza attık. Şu anda Emlak Konut güvencesiyle Tual Bahçekent ve Tual Adalar projesinin inşasını sürdürüyoruz. Biz yatırımlarımızda her zaman ülkemize olan güvenimizi öne koyarak hareket ediyoruz. Bu ihaleye ve bundan sonra katılacağımız ihalelerde de bu anlayışla hareket edeceğiz. Bu imzaların her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

(FOTOĞRAF)