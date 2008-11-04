Bizim 'Katremobil' yolda kaldı

'1 litre hidrojenle 2 bin kilometre gider' denilen Katremobil, 2 kilometreyi 50 dakikada aldıktan sonra yolda kaldı. Yolculuğuna bir kamyonetin üzerinde devam ettiErciyes Üniversitesi Mühendilik Fakültesi öğrencilerinin geliştirdiği 'Katremobil' adlı ödüllü hidrojen aracı, Kayseri'de ilk kez trafiğe çıktı. Tübitak'ın İzmir'de düzenlediği 'Hidromobil 2008'de en iyi tasarım ödülü kazanan ve Mayıs ayında Fransa'da düzenlenen 'Shell Eko Maraton' yarışmasında ise ilk 10 sıraya giren Katremobil, bir kamyonetle Cumhuriyet meydanına getirildi.Prof. Dr. Mustafa İlbaş, bu tür araçların 1 litre hidrojenle 2 bin kilometreden fazla yol aldığını ifade ederek, "Bu aracımız yaklaşık 30 bin YTL'ye mal oldu. Fransa'da, Alman rakiplerimizin 370 bin euroya ürettiği araçlarla mücadele ederek derece yaptık" dedi.Daha sonra pilot öğrenci İsmail Çelik'in kullandığı Katremobil, 2 km yolu 50 dakikada gittikten sonra motoru aşırı ısınınca durdu. Daha sonra sisteminin zarar görmemesi için yoldan geçen bir kamyonetle götürüldü