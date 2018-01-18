"Bizim için AKP'nin MHP'den farkı yok"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday çıkarmayarak AKP'yi destekleyeceklerini açıklaması sonrası, Diyarbakırlılar iki parti arasında kurulacak ittifakın bölgedeki oyları düşreceğini belirterek, "AKP ve MHP’nin bir farkının olmadığını, bu yüzden ittifaka destek olmayacaklarını" söyledi.

Evrensel'den Fırat Topal'ın haberine göre 54 yaşındaki Müteahhit Bünyamin Gezer, “Buradaki Kürtler, eski Kürtler değil. AKP’ye oy verenler MHP ittifakıyla AKP’ye oy vermezler. Ben ne AKP’ye oy veririm, ne de MHP’ye. MHP zaten bitmiş, AKP’ye yedeklenmiş. MHP’ye oy verilmiyor, buradan aldığı oy ne ki? AKP’ye katılmasının sebebi Kürtleri bitirmek. Bu AKP’nin alacağı oyu, olumsuz etkiler” dedi.

"MHP Kürtleri dışlıyor"

Öğrenci olan Müjdat Yalın, AKP’yi, MHP ile ittifakının olumsuz etkileyeceğini ifade ederek, “MHP, Kürtleri tamamen dışlayan bir politika uyguluyor. HÜDA-PAR bile desteklemez bu durumu. Faşist, Kürt düşmanı, bir parti ittifakına niye oy vereyim? Bu toplum faşizme karşı, barış yanlısı bir toplumdur. MHP’nin Kürtleri nasıl gördüğü ortada, onlara Kürtlerden bir şey çıkmaz” diye konuştu.

Soy ismini vermek istemeyen Fuat adındaki bir işçi ise, bu durumun AKP’nin bölgedeki oylarını ciddi anlamda düşüreceğini söyleyerek, “AKP’nin oyu düşer, kendisi zararlı çıkar. AKP buralardan oy alırsa bile karşısında alternatifin olmamasından kaynaklı alır. MHP ittifakından oy gelmez, aksine gider. Kendi kemikleşmiş tabanı verir, ötesi olmaz” açıklamasında bulundu.

İnşaat işçisi olan Kasım Aydın, AKP-MHP ittifakının, AKP’nin Kürtlerden aldığı oyları düşüreceğini belirterek, “Bu ittifak AKP’ye oy getirmez, düşürür. Ben kendim oy vermem. MHP’nin Kürtlere karşı ne olduğunu biliyoruz. Kürt olan AKP’li de olsa vermez. Kimse demesin MHP ile ittifak bir şey değiştirmez. Kürtlere açık açık düşmanlık yapan bir parti MHP, Kürtler, eski Kürtler değil doğru. MHP ne verebilir Kürtlere? Seçim olduğunda göreceğiz” dedi.

"Kürtler artık alternatifsiz değil"

İsmini vermek istemeyen bir diğer inşaat işçisi ise kendisi için AKP ve MHP’nin bir farkının olmadığını bu yüzden bu ittifaka destek olmayacağını anlatıyor. Geçmiş dönemlerde oy verecekleri partinin olmadığını söyleyen işçi, şimdi ise Kürtlerin alternatifsiz olmadığını oy verecek partisinin zaten olduğunu söylüyor.

Soy ismini vermek istemeyen Hüseyin adlı bir yurttaş ise, “Bu ittifaka oy vermesi için Kürtlerin kör, sağır olması lazım. MHP’yi, biliyoruz. Ülkenin şu anki halini görüyoruz. AKP’nin kendi oyu düştüğü için MHP ile ittifaka gitti. Bu bir şey değiştirmeyecek bu ittifak oyları düşürecek. Faşist bir partiye hele bir de Kürt düşmanı bir partiye oy çıkmaz buradan. Kürt’ün oy vermesi için MHP’yi de bu 4 yıllık süreci de çoktan unutmuş olması lazım” diye konuştu.