Bizim görev süremiz 4 yılsa Gül’ünki de 5 yıl

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresinin 7 yıl mı, 5 yıl mı olduğu konusundaki belirsizliği giderecek ilk mesaj, TBMM Başkanı Köksal Toptan’dan geldi.



Toptan, milletvekillerinin bu dönem görev süresinin 4 yıl kabul edilmesi durumunda Gül’ün de 5 yıl görevde kalacağını söyledi.



YSK karar verir



Toptan, önceki gün denetim sempozyumunun katılımcıları için Meclis’te düzenlenen resepsiyonda tartışmayı değerlendirerek şöyle konuştu:



"Tartışmalı bir konu. Yüksek Seçim Kurulu’nun bunu açıklığa kavuşturması gerekiyor. İlerleyen günlerde partiler de biz de başvurabiliriz. Bana göre dönemimiz 4 yıldır, ama aksini savunanlar da var. YSK bir karar verirse biz de ona görev takvimimizi oluştururuz. Eğer bizim görev dönemimiz 4 yılsa, Cumhurbaşkanı’nın görev süresi de 5 yıldır. Bizim de bu konudaki kanunu bir an önce ele almamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili çıkaracağımız kanunda görev süresini netleştirebiliriz. Kanunda bu konu tamamen boş bırakılırsa yine görev YSK’ya düşer. Cumhurbaşkanı’nın görev süresine de YSK karar verir."

