“Bizim gıdalarda KDV indi, ya canlarımızın mamaları?” diye soran Hürriyet yazarı Emine Erdoğan'a seslendi: Lütfen çağrımıza bir ses olun

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, “Bu yazıyı bir gazeteci olmaktan çok evinde hayvan besleyen birisi olarak yazıyorum” diyerek kaleme aldığı yazısında, “Bizim gıdalarda KDV indi, ya canlarımızın mamaları?” sorusunu gündeme getirdi.

“Gıdada KDV yüzde 1’e indi. Sağ olsunlar ama ya bizim canlarımız, onların da gıdaları var. Üstelik onların seçme hakkı da yok. Yani onlar için pazara gidip en ucuz sebzeyi de alamıyoruz. Belirlenmiş kuru gıdaları yemek zorundalar. O mamalarda KDV yüzde 18, madem insanlar için gıdada KDV yüzde 1’e indi, o zaman canlarımızın gıdasında da KDV indirimi olmalı” diyen Çekirge, “Hayvanseverler artan mama fiyatları nedeniyle çok zorlanıyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi’a seslenen Çekirge, “Siz sosyal alanda önemli şeyler yapıyorsunuz. Sizin sosyal konulardaki hassas Emine Erdoğaniyetinizi biliyorum. Ve bu mesele ekonomik olduğu kadar aslında sosyal bir meseledir. Bürokrasinin üzerindedir. Zaten aylardır bürokrasi topu birbirine atıyor. Ve Hanımefendi; siz Leblebi’ye mama verilirken görüyorsunuzdur. İnsanlarda olduğu gibi canlarımızın da gıdalarındaki KDV indirilirse o sessiz dostlarımız için büyük bir haksızlık önlenmiş olacak... Hayatlar kurtulacak... Lütfen bu çağrımıza bir ses olun” ifadelerini kullandı.

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