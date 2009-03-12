'Bizim dönemimizde faili meçhul cinayet olmadı'

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, "Türkiye'de son 2 yılda, başta kapkaç olmak üzere şehir suçlarında ciddi düşüşler olduğunu belirterek, “Bizim dönemimizde faili meçhul cinayetler olmadı. Bizden önceki faili meçhulleri de aydınlatmak için çalışıyoruz” dedi.





Bakan Atalay, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi Kaymakamlık binasının açılışını gerçekleştirdi. Atalay, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ile Kırıkkale'nin Keskin ilçesine polis helikopteriyle geldi. Keskin Stadyumu'na inen Bakan Atalay'ı, Kırıkkale Valisi Mustafa Bahrettin Demirer, İl Emniyet Müdürü Salim Akça, Keskin Kaymakamı Osman Ahsen ve öteki ilgililer karşıladı.



Keskin Kaymakamlığı, Çelebi ve Karakeçili İlçe Emniyet amirliklerinin ortak açılış törenine katılan Bakan Atalay, Keskinli olmaktan ve burada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Mülki idarenin il ve ilçelerde sembolik olarak yönetimi temsil ettiğini ifade eden Bakan Atalay, idare binalarının da belirgin olması gerektiğini söyledi.



Keskin'de eski kaymakamlık ve adliye binasının 50 yıllık olduğunu kaydeden Bakan Atalay, Atatürk İlköğretim Okulunda okuduğu yıllarda binanın açılışını hatırladığını dile getirdi. Keskin'in o yıllarda büyük ve merkezi bir ilçe olduğuna işaret eden Atalay, eski kaymakamlık binasının aynı zamanda adliye binası olarak da hizmet verdiğini, o dönemdeki adliye binasındaki ağır ceza mahkemesinin Ankara'daki ağır ceza mahkemesiyle yarıştığını anlattı.



Adliye binasının eski yerinde faaliyetine devam edeceğini ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin ile bu binanın da yenilenmesi için görüşeceğini bildiren Atalay, Kırıkkale'de rektör olarak görev yaptığı yıllarda da Keskin'de üniversitenin bir kampüsünün olması için çalıştığını ancak buradaki kampüsün fazla gelişemediğini ifade etti.



‘Duygusallıklar oluşabiliyor’



Atalay, yerel seçimlerin kendine has bir özelliği olduğunu ve pek çok yerde çok sayıda adayın yarış içinde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Onun için bazen siyasi kirlilikler oluşabiliyor. Parti duygusallıkları oluşabiliyor. Seçim ortamının yarışı güzeldir. Önemli olan barış içinde yarış olsun; dileğimiz bu. Kimse kimseyi kırmasın, kazanan da kazansın. Milletimiz kime oy ve destek veriyorsa o kazansın. AKP hükümetindeki 6.5 yıllık bakanlığın verdiği tecrübeyle şunu ifade ediyorum: Türkiye gelişiyor, Türkiye büyük bir ülke. Türkiye daha da büyüyecek. Önü açık. Bunun için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Ülkenin içinde ve dışında da umudumuzu artırmamız lazım. Olumsuzlukları yoğunlaştırarak ufkumuzu karartmayalım.



Olumsuzluklar her yerde var. Bu seçimler, işte bunları görüşmek ve değerlendirmek içindir, birbirini karalamak için değil. Şehirlerimize, ülkemize gelecek projeleri tartışmak için seçim ortamı vardır. Yöneticiler bunun için seçilir. Bizler de bu sorunları çözmek için varız. Hep birlikte, kardeşlik içinde sorunlarımızı çözeceğiz. Seçim ortamının sıcak atmosferi olabilir ama seçimden sonra hepsi bitecek. Herkes el ele vermeli. Kardeşlik içinde ülkemiz için çalışacağız. Ülkemiz iyi yöne gelişiyor, sorunlar halloluyor. Azimle, kısır çekişmelere düşmeden çalışmalarımızı sürdürürsek, aşamayacağımız sorun yoktur. Biz böyle bakıyoruz."



Bakan Atalay, kaymakamlık ve vilayet binalarının alım, tamir ve yeni projelerinin daha önce Maliye Bakanlığının kontrolünde yapıldığını hatırlatarak, bakanlık görevine başladıktan 3,5 yıl sonra bu yanlışlığı gördüğünü ve söz konusu binalarla ilgili yapılacak tüm işlemlerin sorumluluğunun İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanacağını ifade etti.



Güvenlik kurumlarıyla birlikte güvenli bir seçim ortamı sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Bakan Atalay, güvenlik güçlerinin, idarenin tarafsızlığı içerisinde görevlerini yerine getirdiğini belirtti.



"Kimse kimseye zorbalık yapamaz, seçim güvenliğini bozdurmayız" diyen Atalay, güvenlik güçlerinin 24 saat çalıştığını söyledi.



‘Kapkaç azaldı’



Türkiye'deki suç oranlarına ilişkin de değerlendirme yapan Atalay, son 2 yılda başta kapkaç olmak üzere şehir suçlarında ciddi düşüşler olduğunu ifade etti. Ankara'nın, Avrupa ülkelerinin başkentleri arasında en güvenlisi olduğunu ifade eden Bakan Atalay, suçluların kısa sürede bulunması için çalıştıklarını tekrar etti.



"Türkiye faili meçhullerin olduğu bir ülke değildir" diye konuşan Bakan Atalay, kendi dönemlerinde faili meçhul cinayetler olmadığını, kendilerinden önceki faili meçhulleri de aydınlatmak için çalıştıklarını söyledi.



Atalay, Güneydoğu Anadolu'da yapılan kazı çalışmalarını da değerlendirerek, geçmişte kalan karanlık noktaları aydınlatacaklarını ifade etti.



"Çete ve mafya türü örgütlenmelerin hepsinin çöktüğünü" kaydeden Bakan Atalay, AKP döneminin, gelecekte Türkiye'nin aydınlandığı bir dönem olarak hatırlanacağını söyledi.

