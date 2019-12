Bizim de artık Spartacus’lerimiz var!

Çağnur Öztürk - T24





Geçen gün haberleri izliyorum, gladyatörler görüyorum çalışma halindeler…

yoksa bizim yapımcılarımız dünyaca ünlü dizi, Cnbc-e’de de sansürlü yayınlanan Spartacus’ün de mi uyarlamasını yapıyor acaba dedim…

Yok artık demeyin, televizyonda her an her şey olabilir…

Baktım baktım tam da gladyatöre benzemiyorlar, hani junior gladyatör kıvamındalar,

buradan ne çıkar beklersiniz…



Haberi izledikçe öğreniyorum ki, Spartacus’le ilgili bir durum ama dizi değil bir gösteri imiş…

Roma döneminde bir gladyatör okuluna satılan Trakyalı köle Spartacus'ün hikayesini anlatmak için, Antalya'nın Serik İlçesi Aspendos Antik Tiyatrosu yakınlarında açılan gladyatör arenasında junior gladyatörler ciddi bir çalışma halinde imişler. Açıkçası ortada ciddi bir prodüksiyon var.



Hatta gazeteye gladyatör ilanı verilmiş, böylesini daha önce görmedik… ilan şöyle; Antalya'nın Serik ilçesinde, Roma dönemindeki gladyatörlerin arenada gerçekleştirdiği dövüşlerin yeniden canlandırılması için, maaş, prim, SGK, barınma şartları sağlanmak koşuluyla gladyatör adayları aranıyor.





Bu ilanı gören ambulans şoföründen, emlakçıya, güvenlik görevlisinden, pehlivana kadar birçok kişi başvurmuş. İlanı görenlerin hemen kafasında bir Spartacus ampulü yandığından eminim. Televizyonda, sinemada izlenen karakterlerle katharsis yaşanıyor ve artık bunun katharsisin ötesine geçip vücut bulacak olma düşüncesi ilanı okuyanları hemen anlık mutlu etmiştir.



22 yaşındaki bilişimci Spartak Laçugin, gazetede gördüğü bu ilanla seçmelere katıldığına değinerek, "İlanda, 'Gladyatör adayları aranıyor' yazıyordu, öyle geldim. Çok ilginç geldi. İlk başta seçmeleri geçemedim. Zayıftım. Sonra hırs yaptım 2 ayda 10 kilo aldım. Seçmelere geldim ve kabul edildim. Çok heyecanlı. Benim adım da Spartak. Acayip duygular içindeyim arenaya çıkınca kendini kaybediyor insan, istemeden karşındaki yaralayabiliyorsun" şeklinde konuşuyor. Buradan Spartacus hayranlığını görüyoruz.

Hatta bir ambulans şoförü imkanları duyunca işini bırakmış, tek tip hayattan da sıkıldığını belirtiyor. Bundan sonra mesela ne iş yapıyorsun dediklerinde gladyatörüm cevabı eğlenceli ve sıradışı olacaktır o halde.



Spartacus deyince dizinin tersine benim aklıma ilk olarak, Stanley Kubrick’in 1960 yılında çektiği Oscar ödüllü Spartacus filmi gelir. Filmin I’m Spartacus, sahnesi ise hala hafızamdadır. Spartacus direnişin ve inancın arkasında durmanın simgesidir. Spartacus’ü Michael Douglas’ın babası Kirk Douglas başarıyla canlandırır ve dizi versiyonundaki erotik sahneler yoktur, diziyle asla karşılaştırılamaz. Filmi de izlememiş olanlar için bir tavsiye olarak sunayım.





Bizim gladyöterlere dönecek olursaaak…

Aspendos Gladyatör Arena Konsept Danışmanı Mehmet Bıcıoğlu, 6 yıl önce Ankara'daki bir kitapevindeki dergide gladyatörlerle ilgili bir yazı okumasının ardından, bu fikrin aklında oluşmaya başladığını söylüyor.

Bence dünyada büyük ilgi gören Spartacus dizisinin de çalışmaların hızlanmasında önemi vardır ve onun sayesinde de bu gösteri büyük ilgi görecektir.