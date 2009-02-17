'Bizim çocuk geri zekâlı mı?'

İzmir'de üstün zekâlılar okulu için başka bir okul ikili eğitime geçti. Veliler 'Bizim çocuklar geri zekâlı mı' diyerek dava açtı.



İzmir'de bir villada hizmet veren üstün zekâlılar okulu, Alsancak'ta bulunan Melih Özakat İlköğretim Okulu'nun ek binasına taşındı ve bu okul ikili eğitime geçti.



Bu duruma isyan eden veliler, "Bizim çocuklarımız geri zekâlı mı?" diyerek mahkemeye başvurdu ve yürütmenin durdurulmasını istedi.



Fazla zekâ okula zarar!



İzmir'de İl Milli Eğitim, bir villada eğitim gören üstün zekâlılar okulunu, Alsancak'taki Melih Özakat İlköğretim Okulu'nun ek binasına taşıdı. Bu çerçevede okulun 2 binasından biri boşaltıldı ve öğrenciler ikili eğitime geçmek zorunda kaldı. Fakat bu durum velileri fena halde kızdırdı! Aralarında Okul Aile Birliği Başkanı Özler Dilşener'in de bulunduğu 10 veli, "Bizim çocuklarımız geri zekâlı mı?" diyerek İzmir 2. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dilekçede, çocuklarının bunalıma girdiğini ve psikolojilerinin bozulduğunu öne süren veliler, kararın iptalini istedi.



Zararlı olurmuş!



Mahkeme de oybirliğiyle verdiği kararda yürütmeyi durdurarak, üstün zekâlıların okulu Sıdıka Akdemir Bilim Merkezi'nin, Melih Özakat İlköğretim Okulu'nun 2 bloğundan birine taşınmasında, telafisi güç zararlar doğacağını belirtti.



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