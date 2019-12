Bizim Büyük Çaresizliğimiz Altın Ayı yolunda

T24- Seyfi Teoman'ın yönettiği Bizim Büyük Çarresizliğimiz filmi Altın Ayı Ödülleri'ne aday oldu. Barış Bıçakçı'nın yazdığı aynı adlı romanından uyarlanan film, daha önce 62. Cannes Film Festivali'nin ortak yapım platformu 'Atölye'ye seçilmişti.



Almanya'nın Başkenti Berlin'de 10-20 Şubat 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan 61. Berlin Film Festivali "Berlinale"de, Seyfi Teoman'ın yönetmenliğini yaptığı "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" adlı Türk filmi, büyük ödül "Altın Ayı" için yarışacak.

Berlinale'den yapılan açıklamada, İlker Aksum, Fatih Al, Güneş Sayın, Baki Davrak, Taner Birsel ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun rol aldığı "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" adlı filmin de yarışma bölümüne seçildiği belirtildi.

Türkiye, Almanya ve Hollanda ortak yapımı olan "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" filminin Berlinale'de dünya prömiyerinin de yapılacağı ifade edildi.

Berlinale'de şimdiye kadar Jonatah Sagall'ın İsrail ve İngiltere ortak yapımı olan "Lipstikka", Almanya'dan Andreas Veiel'in "If not us, who?", ABD'den Victoria Mahoney'in "Yelling To The Sky", ABD ve Almanya ortak yapımı olan Miranda July'in "The Future" adlı filmi yarışma bölümü için seçildi.

Alman ve Fransız ortak yapımı olan Wim Wenders'in "Pina" ve İngiltere'den Ralph Fiennes'in "Coriolanus" filmleri ile festivalin açılışında gösterilecek olan Joel ve Ethan Coen kardeşlerin "True Grit" filminin de yarışma bölümünde, yarışma dışı gösterileceği kaydedildi.

60. Berlinale'de bu yıl Yusuf Kaplanoğlu'nun "Bal" filmi "Altın Ayı" ödülünü almıştı.