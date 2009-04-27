Bizim altın kızlar olmadı

Türkan Şoray, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit’in tiyatro altyapısı olmadığı için sit-com’da başarılı olamadığını söyleyen Perihan Savaş, 'Nevra Serezli’ye rağmen Altın Kızlar olmadı' dedi.



Perihan Savaş, Altın Kızlar dizisindeki meslektaşları Türkan Şoray, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit’in tiyatro altyapıları olmadığı için sitcom’da başarılı olamadıklarını söyledi. Savaş, “Olmadı, onlar için çok üzgünüm, sit-com sinema gibi değil. Tiyatro altyapısı isteyen bir iş. Nevra, tiyatrodan geldiği için çok başarılı. Daha doğal olabilirlerdi. Daha çok hazırlanmaları gerekirdi” dedi.



Bu arada Altın Kızlar, ekrana geldiği iki pazar akşamı reyting sıralamasında büyük farklılık gösterdi. İlk bölümüyle tüm kişilerde 6’ncı sırada olan dizi 2. bölümünde 12’nci sıraya düştü. AB grubunda da ilk bölümüyle 4’üncü sırada yer alan dizinin 2. bölümü 11 basamak birden düşerek 15’inci olabildi.





