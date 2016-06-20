"Bizi tokatlayan Hırvatların teknik direktörü yıllık 250 bin Euro, imparator 3.5 milyon Euro alıyor!"

EURO 2016'da aldığı sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'inTFF'den aldığı aldığı ücret tartışma konusu oldu. Tartışmaya katılan Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil "Bizi evire çevire yenen Hırvatistan'ın teknik direktörü 250 bin euro alıyor, imparator 3.5 milyon euro alıyor. Bizi eledi ama, bizim teknik direktörün bir senede kazandığını anca 14 senede kazanabiliyor!" dedi.

Türkiye'de görev yapmış İspanya Milli Takım teknik direktörü Vicente Del Bosque ve Almanya Milli Takımı teknik direktörü Joachim Löw'ün aldığı maaş ile Terim'in maaşını da karşılaştıran Özdil, "Hem Del Bosque, hem Löw, imparatordan daha az para alıyor" ifadesini kullandı.

Yılmaz Özdil'in "Kuzu Pirzola" başlığıyla yayımlanan (20 Haziran 2016) yazısı şöyle:

Kuzu Pirzola

Yeniköy kasabı: 3

İmparator: 0

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Siyaset gibi futbolu da çok iyi bildiğimiz için, “bu göbekli haliyle olsa olsa Yeniköy kasabı olur” diyerek kovmuştuk Del Bosque'yi… Adam gitti Dünya Kupası'nı kazandı, Avrupa Şampiyonası'nı kazandı, dün itibariyle bizi gene paspas yaptı.

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Merak ettim…

Del Bosque'nin memleketi İspanya'daki et fiyatlarını araştırdım.

Kuzu pirzola 30 lira.

Kuzu kıyma 16 lira.

Dana kıyma 17 lira.

Dana kuşbaşı 18 lira.

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Sonra geldim…

İstanbul'da, orijinal Yeniköy kasabı fiyatlarına baktım.

Kuzu pirzola 65 lira

Kuzu kıyma 39 lira

Dana kıyma 32 lira

Dana kuşbaşı 35 lira

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İspanya'da kişi başına düşen milli gelir, Türkiye'nin dört katı ama, biz kasap ürünlerini onlardan iki kat pahalıya yiyoruz.

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Görüldüğü üzere, siyaset ve futbol gibi, ekonomiden de şahane anlıyoruz.

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(Löw'ü de “Alman köylüsü” diye kovmuştuk, adam gitti Dünya Kupası'nı kazandı, muhtemelen Yeniköy Kasabı'yla final oynayacaklar. Bizim köylüler ise, tee Latin Amerika'dan inek, Afrika'dan saman ithal ediyor! Kendi kendine yeten yedi ülkeden biriyken, asrın liderimizin yönetiminde, artık ineklerinin bile karnını doyuramıyor.)

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(Bizi evire çevire yenen Hırvatistan'ın teknik direktörü 250 bin euro alıyor, imparator 3.5 milyon euro alıyor. Bizi eledi ama, bizim teknik direktörün bir senede kazandığını anca 14 senede kazanabiliyor!)

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(Hem Del Bosque, hem Löw, imparatordan daha az para alıyor.)

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Del Bosque'nin memleketinde bu durumları izah eden bir atasözü var. “Los hesabos bilmezos kasape, kıçınos kaçare masate” diyorlar.

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Türkçe meali… Hesabını bilmezse kasap, kıçına kaçar masat!