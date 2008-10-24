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Ekonomi

‘Bizi panik bu hale getirdi’

Macaristan Merkez Bankası eski Başkanı Peter Akos Bod, IMF'den borç almak zorunda kaldıkları için mutsuz olduğunu ve paniğin ülkeyi bu hale getirdiğini söyledi.

24 Ekim 2008 03:00

Macaristan Merkez Bankası eski Başkanı Peter Akos Bod, IMF'den borç almak zorunda kaldıkları için mutsuz olduğunu ve paniğin ülkeyi bu hale getirdiğini söyledi.

Avrupa'da saygın bir ekonomist olarak kabul edilen Bod, yaptığı açıklamada Macaristan'ın, Avrupa Birliği'nin bir üyesi olarak, sağlam bir ekonomiye sahip olduğunu kaydetti.

Ekonomik görünümlerinin sorunlu olmadığını vurgulayan Bod, küresel finansal krizde aniden gelişen olayların kendilerini zor duruma soktuğunu kaydetti.

Macaristan'daki gelişmelerin "panik"ten kaynaklandığını belirten Bod, "bizi panik bu hale" getirdi dedi.

Ülke genelinde, birçok bankanın kredi vermeyi durdurduğu Macaristan, IMF ile mali yardım anlaşması görüşmeleri yapıyor.

Macar yetkililer, koşullarının ağır olması nedeniyle IMF ile bir anlaşmaya sıcak bakmıyorlardı.

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