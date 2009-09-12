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'Bize o yasak aşkın yaşandığı odayı gösterin'

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Aşk-ı Memnu'da Bihter ile Behlül karakterlerinin seviştiği oda ziyaretçi akınına uğruyor.

12 Eylül 2009 03:00

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Aşk-ı Memnu'da Bihter ile Behlül karakterlerinin seviştiği oda ziyaretçi akınına uğruyor.

Çekimlerin yapıldığı Sarıyer'deki köşke hafta için 500 hafta sonları da 750'ye yakın kişi ziyaret amacıyla gidiyor. Vatan'ın haberine göre çoğunluğunu kadınların ve kızların oluşturudğu meraklı izleyicilerin köşkün içine girip odaları görebilmek için kapıdaki görevliye para teklif ettiği de ileri sürülüyor.

Ziyaretçiler en çok Bihter ile Behlül'ün seviştiği yeri görmek için can atıyor. Köşke gelenlerin "Bize o yaşak aşkın yaşandığı odayı gösterin" şeklindeki istekleri de kapıdaki görevlileri şaşkına çeviriyor.

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