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'Bize kumpas kuran canileri, Türk yargısının önüne çıkartmalıyız'

Dursun Çiçek, cezaevinden tahliye olduktan sonra basına yaptığı açıklamada, 'Taklit imza atanlar, sahte plan yapanlar, paralel yapı denen çetenin tetikçileridir' diye konuştu

20 Haziran 2014 00:51

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından, tahliye olan isimlerden biri de Albay Dursun Çiçek oldu. 

Dursun Çiçek, cezaevi çıkışı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bizlere destek veren tüm aydınlara, medya mensuplarına, gençlere teşekkür ediyorum. Tek amacımız bize yapılan kumpasları, çocuklarımız torunlarımız yaşamasın.A

Amacımız, bize kumpas kuran canileri, alçakları gerçek Türk yargısının önüne çıkartıp hesap vermesini sağlamaktır. Hep beraber bu kumpası kuranları ortaya çıkarttığımız zaman, bu çeteyi ortaya çıkarttığımız zaman, çocuklarımız daha rahat edecektir.

Bugünlerin hayaliyle, bugünlerin umuduyla mücadeleye hep birlikte daha özgür ortamlarda devam edeceğiz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye bu karanlık sayfayı aydınlatmalı. Taklit imza atanlar, sahte plan yapanlar, bunları ihbar mektuplarıyla malum savcıya ulaştıranlar, paralel yapı denen çetenin tetikçileridir. Hedefte çete var, tetikçiler var. Bunları yargıya teslim ettiğimiz zaman bunlar söyleyecek."

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