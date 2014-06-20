Çetin Doğan: Ben darbeci değilim, Mustafa Kemal'in askeriyim

Balyoz davasında tutuklu bulunanların tahliyeleri devam ediyor. Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Silivri Cezaevi'nden tahliye oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Çetin Doğan cezaevi kapısında gözetecilere açıklamalarda bulundu. İşte Doğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Bu dava bitmeyecek. Ben darbeci değilim ben Mustafa Kemal'in askeriyim demiştim. Ben devrimciyim. Biraz sonra genç bir arkadaşımız gelecek ve hepimiz adına bir açıklama yapacak. Beş yaş günümü parmaklıklar ardından geçirdim. Adalet yerini buldu deyip neşe içerisinde mutlu olduğumu söylemem zor. Burada şehitler verdik. Bunların hüznü içimize işledi. bir süre önce Dışişleri Bakanlığı'nda geyik muhabbetiyle bir takım görüşmeler yayınlandı. Esas vatan hainleri bu davaları öne sürerek gerçek tehlikeleri komşularımızın eline verdiler. Biz planları irdelemiştik. O yüzden onulmaz yaralar aldı milli güvenliğimiz.

Biz mahkemede bu davayı kotaranların parmak izlerini gösterdik. Bundan sonra yaptığımız suç duyuruları işleme sokulur. TEM Şubesi terör üretme şubesi olmuştur dedim beni mahkemeye verdiler. Belgeleri gösterdim ama gelmediler. Ama vicdanlı bir hakim beraat verdi.

Halkımız kralın çıplak olduğunu ortaya koydu. Balyoz, Ergenekon Davası, Poyrazköy Davası.. Bu nedenle mutluluk içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Yolumuz açık olacak. Burada Silivri'de yatan bizlere en büyük desteği Hıdır Oktay'ı anmak istiyorum. Onların seslerini, türkülerini rüzgarın desteğiyle dinledik.

Anayasa Mahkemesi... Dava aslında bizi etkiliyor ama bu karar kendi kaderini belirleyecektir demiştim. Evet, Türkiye'de bağımsız hakimler ve savcılar var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Türk milletinin gözbebeği oldular. Paçavraları ortaya serdiler."