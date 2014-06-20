T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çetin Doğan: Ben darbeci değilim, Mustafa Kemal'in askeriyim

Emekli Orgeneral Çetin Doğan, tahliye sonrası yaptığı açıklamada, 'Esas vatan hainleri bu davaları öne sürerek gerçek tehlikeleri komşularımızın eline verdiler' dedi

20 Haziran 2014 00:00

Balyoz davasında tutuklu bulunanların tahliyeleri devam ediyor. Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Silivri Cezaevi'nden tahliye oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Çetin Doğan cezaevi kapısında gözetecilere açıklamalarda bulundu. İşte Doğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Bu dava bitmeyecek. Ben darbeci değilim ben Mustafa Kemal'in askeriyim demiştim. Ben devrimciyim. Biraz sonra genç bir arkadaşımız gelecek ve hepimiz adına bir açıklama yapacak. Beş yaş günümü parmaklıklar ardından geçirdim. Adalet yerini buldu deyip neşe içerisinde mutlu olduğumu söylemem zor. Burada şehitler verdik. Bunların hüznü içimize işledi. bir süre önce Dışişleri Bakanlığı'nda geyik muhabbetiyle bir takım görüşmeler yayınlandı. Esas vatan hainleri bu davaları öne sürerek gerçek tehlikeleri komşularımızın eline verdiler. Biz planları irdelemiştik. O yüzden onulmaz yaralar aldı milli güvenliğimiz.

Biz mahkemede bu davayı kotaranların parmak izlerini gösterdik. Bundan sonra yaptığımız suç duyuruları işleme sokulur. TEM Şubesi terör üretme şubesi olmuştur dedim beni mahkemeye verdiler. Belgeleri gösterdim ama gelmediler. Ama vicdanlı bir hakim beraat verdi.

Halkımız kralın çıplak olduğunu ortaya koydu. Balyoz, Ergenekon Davası, Poyrazköy Davası.. Bu nedenle mutluluk içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Yolumuz açık olacak. Burada Silivri'de yatan bizlere en büyük desteği Hıdır Oktay'ı anmak istiyorum. Onların seslerini, türkülerini rüzgarın desteğiyle dinledik.

Anayasa Mahkemesi... Dava aslında bizi etkiliyor ama bu karar kendi kaderini belirleyecektir demiştim. Evet, Türkiye'de bağımsız hakimler ve savcılar var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Türk milletinin gözbebeği oldular. Paçavraları ortaya serdiler."

 

ETİKETLER

çetin doğantahliyesilivri cezaevibalyoz davası

İlgili Haberler

Genelkurmay Başkanlığı'ndan ilk Balyoz açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz davasına ilişkin yayınladığı açıklamada, 'Personelimizin ve ailelerinin sevinçlerini yürekten paylaşıyoruz' ifadeleri yer aldı

Engin Alan: Hiç kimse olanların yanına kar kalacağını düşünmesin

Balyoz davasından tutuklu Engin Alan cezaevinden çıkışında yaptığı açıklamada, 'Bugüne kadar olanlar yok sayılamaz, yok sayarsak ölen arkadaşlarımıza ihanet olur' diye konuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24