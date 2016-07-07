'Bize karşı sessiz bir savaş yürütülüyor'



Afro -Amerikalıların öldürülmesi, ABD'nin en üzücü ve derinden etkileyen tartışmalarından biri konumunda. Üstelik bu tartışma, yeniden iki siyahînin polis kurşunuyla öldürülmesi sonrası daha da alevlendi. Amerika'da, bir siyahînin öldürüldüğü haberleriyle uyanılan her yeni günde 'neden?' sorusunu sadece siyahlar sormuyor artık.

32 yaşındaki Philando Castile, Minnesota Falcon Heights'da arabasında polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Kız arkadaşı Lavish Reynolds o sırada Facebook üzerinden olayı canlı yayınladığı videoyu çekiyordu. Video görüntüleri kısa sürede tüm dünyada yayıldı. Videoda Castile'e dört el ateş açıldığı anlatılıyor. Arabanın arka koltuğunda ise annesini sakinleştirmeye çalışan küçük bir kız çocuğu bulunuyor.

'Yanlış zamanda yanlış yerde olan bir siyahtı'

Hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden Castile'ın annesi ise öfkeli ve şaşkın. Kurbanların ailelerinin olaydan kısa süre sonra basına konuşmaları neredeyse artık bu vakalarda bir ritüel haline geldi. Anne Valerie Castile, 'O, yanlış zamanda yanlış yerde olan bir siyahtı' dedi ve oğlunun sokaklarda işi olmayan, iyi bir çocuk olduğunu belirtti.

Castile'ın amcası ise tüm bunların bitmesi için ne yapılması gerektiğini sorusunu yöneltti. 'Philando'yu vuran bir memur değildi, sıradan bir adamdı. Çünkü bir memurun bizi koruması gerekirdi' dedi.

St. Anthony Polis Departmanı'ndan yapılan basın açıklamasında, son 30 yıldır böylesi ölümle sonuçlanan vaka olmadığı bilgisi verildi. Philando Castile'in üzerinde ruhsatlı silahı olduğu ve polisin sorması üzerine ruhsatını göstermek üzere ellerini cebine götürüyor. Peki, her şeyin tetikleyici bu muydu?

'Bu videolar olmasa, hiçbir şeyi bilemezdik'

48 saatten kısa bir süre önce ise Louisiana Baton Rouge'da iki polis memuru Alton Sterling adlı siyahîyi bir otoparkta yere yatırarak, ateş açtı. Görgü tanıklarının videoları kısa sürede yayıldı. Videolarda Sterling'in ölümü izleniyordu.

Olayın perde arkası belirsizliğini koruyor. Bir görgü tanığının, Sterling'i bir silahla gördüğünü belirtiyor ancak bu bilgi teyit edilmedi.

Philando Castile'in annesi, bu videolar olmasaydı hiçbir şeyi bilemeyeceklerini belirtiyor. Birçok olay, akıllı telefonlar aracılığıyla belgelendi. Yüzbinlerce kişi bu videoları izleyip, paylaştı.

'Bizi her gün avlıyorlar'

Philando Castile'ın annesi, her gün polis tarafından adeta avlandıklarını söylüyor. Kendilerine karşı sessiz bir savaş yürütüldüğünü belirten Valerie Castile, adalet istediğini belirtti.

'Siyahların hayatı önemlidir' hareketi uzun süredir adalet mücadelesini sürdürüyor. Washington Post'un verilerine göre, Castile 2016 yılında öldürülen 506'ıncı kişi. Konu ABD başkanlık seçimleri kampanyalarına da girdi. ABD'de cezaevlerindeki 'renklilerin' sayısı beyazlardan açık farkla daha fazla. Siyahlar, gündelik yaşamdaki şantaj ve engelleri anlatıyor sık sık. Siyahları vuran beyaz polis memurları ise sıklıkla yargılanmıyor.

Baton Rouge ve Falcon Heights'de protestoların sürdüğü bildirildi. Öfke büyüyor. Tanınmış siyahî aktivistlerden DeRay Mckesson Perşembe günü Twitter'da şöyle yazdı: 'Polis şiddeti ve güvenliğin uygulanma şeklini farklı yorumlamalıyız artık. Çünkü anladığımız şey değil'