T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Bize karşı olanların başını kesmek lazım' diyen Lieberman için yakalama kararı talebi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman'ın sözleri için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı

10 Mart 2015 00:38

Filistin, "Bize karşı olanların başını kesmek lazım" açıklamasında bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracağı açıklandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Liberman'ın "Bize karşı olanların başını baltayla kesmek lazım" sözleri, terör örgütü DAİŞ'in uygulamalarına benzetilerek, "Bütün ülkeler ve İsrail hükümeti, insaniyet namına bir tehdit teşkil eden DAİŞ'çi Liberman'ı yakalamaya ve boykot etmeye" davet edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir İsrail diplomatı olarak bakanlık koltuğunu işgal etmesi dahi, Avigdor Liberman'ı, içinde sakladığı barbarca duygularını bu denli pervasızca ifade etmekten alıkoymamıştır. UCM'ye yapılacak başvuru dosyasına bu nefret söylemi içeren sözler de eklenecektir. Bu arada UCM'yi Liberman hakkında yakalama kararı çıkarmaya davet ediyoruz."

 

Resmi tahrik

 

Bütün kesimleri "İsrail'in Arap ve Müslümanların hunharca katledilmesi" yönündeki "resmi tahrikine" karşı sessizliklerini bozmaya davet eden bakanlık açıklamasında, uluslararası topluma da "Faşizmin İsrail toplumunda gelişerek, siyasetinin zirvesine kadar çıkması ve işgal tehditlerine karşı, Filistin halkını koruma" çağrısı yapıldı.

Liberman, lideri olduğu Evimiz İsrail Partisi'nin Herzliya ilinde düzenlenen seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "İsrailli Araplardan bizim yanımızda duranlar her şeyi elde edecek ama bize karşı olanların başını baltayla kesmek lazım. Yoksa bu topraklarda İsrail diye bir şey kalmaz" ifadesini kullanmıştı.

 

ETİKETLER

avigdor liebermanfilistinisrailuluslararası ceza mahkemesi

İlgili Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı: İsrail'e karşı duran Arapların kafasını kesmek lazım!

'Bunların başını kesmezsek bu topraklarda İsrail diye bir şey kalmaz'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24