'Bize karşı olanların başını kesmek lazım' diyen Lieberman için yakalama kararı talebi

Filistin, "Bize karşı olanların başını kesmek lazım" açıklamasında bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracağı açıklandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Liberman'ın "Bize karşı olanların başını baltayla kesmek lazım" sözleri, terör örgütü DAİŞ'in uygulamalarına benzetilerek, "Bütün ülkeler ve İsrail hükümeti, insaniyet namına bir tehdit teşkil eden DAİŞ'çi Liberman'ı yakalamaya ve boykot etmeye" davet edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir İsrail diplomatı olarak bakanlık koltuğunu işgal etmesi dahi, Avigdor Liberman'ı, içinde sakladığı barbarca duygularını bu denli pervasızca ifade etmekten alıkoymamıştır. UCM'ye yapılacak başvuru dosyasına bu nefret söylemi içeren sözler de eklenecektir. Bu arada UCM'yi Liberman hakkında yakalama kararı çıkarmaya davet ediyoruz."

Resmi tahrik

Bütün kesimleri "İsrail'in Arap ve Müslümanların hunharca katledilmesi" yönündeki "resmi tahrikine" karşı sessizliklerini bozmaya davet eden bakanlık açıklamasında, uluslararası topluma da "Faşizmin İsrail toplumunda gelişerek, siyasetinin zirvesine kadar çıkması ve işgal tehditlerine karşı, Filistin halkını koruma" çağrısı yapıldı.

Liberman, lideri olduğu Evimiz İsrail Partisi'nin Herzliya ilinde düzenlenen seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "İsrailli Araplardan bizim yanımızda duranlar her şeyi elde edecek ama bize karşı olanların başını baltayla kesmek lazım. Yoksa bu topraklarda İsrail diye bir şey kalmaz" ifadesini kullanmıştı.