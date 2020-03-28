"Bize gelecek için umut verdi": İtalya'da 101 yaşındaki adam, Koronavirüs'ü yendi

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İtalya'da 101 yaşında bir adam yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) yenmeyi başardı.

CNN'in aktardığına göre 101 yaşındaki adam, virüsü tamamen yendiği tespit edildikten sonra hastaneden taburcu edildi.

"Bay P" diye anılan 101 yaşındaki adam, geçen hafta Koronavirüs testi pozitif çıkınca İtalya'nın kuzeydoğusunda bir hastaneye kaldırılmıştı ve bu perşembe günü taburcu edildi.

Rimini kentinin belediye başkanı yardımcısı Gloria Lisi, "Bay P'nin hastalığı yenmesi gerçekten inanılmaz. Bize gelecek için umut verdi" dedi.

Bay P, 1919 yılında 30 milyon ila 50 milyon kişiyi öldüren İspanyol gribi salgını sırasında doğmuştu.

Avrupa'da en çok Koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olan İtalya'da şu ana kadar 8 binden fazla kişi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.