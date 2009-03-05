'Bize anti laik demeleri komik'

"İnternet sitelerine, medyaya yansıyan bilgiler bir döneme ilişkin çok önemli tanıklıkları da beraberinde getiriyor" sözleri üzerine Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bunun bedeli var ama. Bir 14 Mart süreci yaşadık. Bunun bir bedeli olmadı mı Türkiye'ye? Burada samimi, açık net düşünenler bu bedeli gördüler zaten. Çünkü demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları diyeceksiniz ve ondan sonra kalkacaksınız bu ülkede 16 milyon 500 bin insanın reyini almış bir siyasi partiyi Avrupa'da, dünyada, hiç bir yerde görülmemiş bir şekilde, hem de üstelik anti laik olmakla suçlayacaksınız.



Biz her yerde, yani haşa besmele çeker gibi laikliği anlatıyoruz. Bize kalkıp 'anti laik' diyorlar. Böyle komik şey olur mu?



Ben diyorum ki demokrasinin saygınlığını hep birlikte savunalım. Bunu birilerine sipariş etmeyelim. O zaman ülkemiz hem çok daha demokrasiyi güçlendirecek, hem de çok daha iyi bir noktaya gelecektir"

