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Politika

'Bize Alevi polis gönderin' açıklamasına AKP'den tepki

Bozdağ, 'Hiçbir emniyet müdürünün siyaset yapması, asli işini kenara koyması doğru değil' dedi

12 Ekim 2012 01:30

Tunceli Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz, Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'e benzer bir çıkışta bulununca hükümetten ilk tepki Bekir Bozdağ'dan geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'Kamu görevlileri içinde böyle bir ayrım yapılırsa bu milletin birliğine, dirliğine zarar vermiş oluruz' diye tepkisini dile getirdi

 

'Ayrımcılık kokuyor'

 

Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven’in yaptığı “Dağda ölen teröriste ağlayamıyorsanız insan değilsiniz” açıklaması ile Tunceli Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz’ın Tunceli’ye Alevi polis gönderilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Bozdağ, Tunceli Emniyet Müdürünün açıklamasın ayrımcılık koktuğunu, emniyet müdürlerinin görevlerinin bu tür açıklamalar yapmak değil, verilen görevleri yere getirmek olduğunu kaydetti.

“Hiçbir emniyet müdürünün siyaset yapması, asli işini kenara koyması doğru değil” diyen Bozdağ, memuriyette liyakatin esas olduğunu, kimsenin inançlarına göre ayrılamayacağını bildirdi. Bozdağ, “Kamu görevlileri içinde böyle bir ayrım yapılırsa bu milletin birliğine dirliğine zarar vermiş oluruz” diye konuştu. Başbakan yardımcısı Bozdağ, İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu Emniyet Müdürleri hakkında bir soruşturma başlatmadığını, ama bir uyarı yapıldığını sandığını ifade etti.

 

Emniyet müdürü ne demişti?

 

Personel görev değişimi olunca Personel Daire Başkanı'nı aradım, 'Mümkün olduğu kadar Alevi personel gönderin, ihtiyacımız var' dedim. Halkın ihtiyaçlarına onların daha çok karşılık vereceğini biliyorum. Tuncelili vatandaş, bıyık şekli bilmem ne gibi olanları, kafasındaki yıkamadığı duvarlarla hüküm sürmeye çalışan tipleri istemiyor. 'Personelin kimliğinde Alevi-Sünni gibi ifade olmaz ama en azından doğduğu kent itibarıyla böyle bir görevlendirmede bulunabilecekleri' karşılığını aldım.

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