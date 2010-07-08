Bizden başka kimsenin 'kapatın' yetkisi olamaz

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay: Bizim belgeli işletme ve tesislerimize birinin 'Kapatın burayı' deme yetkisi yoktur. O yetkiyi, kuralı, saati biz belirliyoruz, o denetimleri biz yapıyoruz.





TÜRSAB üyesi seyahat macentalarının temsilcileriyle bir araya gelen Günay, toplantıda, 2010’un yarısı itibariyle hangi noktada olunduğu ve 2011 yılında neler yapılması gerektiği konusunun ele alınacağını söyledi.



Ertuğrul Günay, ilgili bütün bakanlıklar ve turizmle ilgili kesimlerin tam bir dayanışma içinde çalıştıklarını vurgulayarak, son zamanlarda bazı bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının bakanlığının alanıyla ilgili düzenleme gayreti içinde olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Orada da kendileriyle tam bir anlayış içinde sorunları aşabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye, geçen yıl 27 milyonu geride bırakan büyük bir turizm ülkesi oldu. Türkiye’nin, İstanbul, Bodrum, Antalya gibi sabahlara kadar yaşayan şehirleri var. Artık Türkiye’nin bir dengeyi kurması, kuraların belirlemesi, gelişigüzel ’kervan yolda düzülür’ anlayışından daha öte, kurallı, ne yaptığını, ne olduğunu bilen bir anlayışla yoluna devam etmesi gerekiyor. Ülkemize gelenler de bir yandan bu gelişen, canlı ülkeyi yaşamak, eğlenmek bir yandan da dinlenmek istiyorlar. Eğlenmekle dinlenmek arasında dengeyi kurmak zorundayız.



Hiçbir zaman, bizim belgeli işletme ve turizm tesislerimize günün herhangi bir saatinde birinin ’Kapatın burayı’ deme yetkisi yoktur. O yetkiyi, kuralı, saati biz belirliyoruz, o denetimleri biz yapıyoruz. Ama belli bir saatten sonra çevreyi rahatsız etmemek, hatta belli bir saatin içinde bile çevreyi rahatsız etmemek gibi bir medeniyet görevi de var. Bunun herhangi bir bakanlık ya da birim tarafından bize dayatılması da gerekmez. Biz, dinlenmek ve eğlenmek isteyenler arasında dengeyi kuracak uygar ölçüleri benimsemiş bir meslek grubuyuz. Son zamanlarda bu gürültü yasağı, bazı yanlış anlaşılmalara yol açıyor. Yapılmak istenen, ilgili arkadaşımla da dün uzun uzun konuştum, çevreyi rahatsız etmeyecek bir eğlence düzeninin devam ettirilmesidir."







"İtiraz ve şikayet konusu yaparız"



Kültür ve Turizm Bakanı Günay, kimsenin bir işletmeye gecenin 23.59’unda gelip "İş yerinizi kapatın" deme hakkı olmadığını belirterek, "Ama ’Ses yükselticinizi kapatın, ses dışarıya taşmasın, elektronik gürültü çevrede dinlenmek isteyenleri rahatsız etmesin’ sanıyorum makul bir çağrıdır. Yapılan da budur. Yapılan da yapılabilecek olan da budur. Arkadaşlarımın bunu böyle bilmesini istiyorum. Bundan fazlasını, bazı yerel yöneticiler, kendiliklerinden yapmaya kalkıyorlarsa bu herhangi bir yasal mevzuata dayanmayan bireysel uygulamadır. Bunu da elbette itiraz ve şikayet konusu yaparız" diye konuştu.







"Geçen yıla göre daha iyi noktadayız"



Turizm açısından geçen yılın kaygılarla başladığını, dayanışma ve anlayış içinde önlemlerin zamanında alınmasıyla sorunlu ve sıkıntılı yılın başarıyla kapatıldığını anlatan Günay, geçen yıl sektörü güçlendirmek amacıyla, turizm gündemli 3 ekonomi koordinasyon kurulu toplantısı yapıldığını anımsattı.



Uzun zamandır beklenen Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin yayımlandığını kaydeden Günay, TÜRSAB’ın, turizm alanında yasayla kurulmuş tek kuruluş olduğunu, sektörün diğer alanlarında da yasa sahibi olma gayreti olduğunu ve bu alanda da olumlu adımlar attıklarını söyledi.



TÜRSAB modelini biraz geliştirerek, deniz turizmcilerini de içine alacak şekilde Turizm Yatırım ve İşletmecileri Birliği Yasa Tasarısı hazırladıklarını bildiren Günay, "Gelecek yasama dönemi içinde bu yasayı çıkarmayı amaçlıyoruz. Eğer çıkarırsak, turizm alanında ikinci bir yasal mesleki örgütlenme ortaya çıkacak" dedi.



Bakan Günay, turizm sektörünün yol almaya devam ettiğini, bu yıl 2009’a göre daha iyi bir noktada olunduğunu ifade ederek, "Türkiye, geçen yılı yüzde 3’e yakın bir artıyla kapatmıştı. Haziran ayı itibariyle yüzde 10 civarında artıda seyrediyoruz. Eğer böyle devam ederse bu yıl Türkiye için önemli bir rakam eşiğini görmüş ve geride bırakmış olacağız. Sadece kişiyi değil de kişi başına geliri artırma konusunda ortak gayret var" diye konuştu.



Ertuğrul Günay, turizm potansiyelinin çok azının kullanıldığını ifade ederek, ölçütleri ve kuralları sağlam kurarak, çalışanlarla daha barışık bir anlayış sergilenmesi gerektiğini söyledi.



Antalya’da sezon başında meydana gelen kazanın milyonlarla harcayıp yapmaya çalıştıkları bütün tanıtım faaliyetlerini zedeleyebilecek mahiyette olduğunu kaydeden Günay, "Şükürler olsun tekrar etmedi ve herkes önlem almak konusunda yardımcı oluyor" dedi.



