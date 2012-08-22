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Yaşam

Bizans'ın kayıp kenti Bathonea'nın gizemi çözüldü

İstanbul'un yanı başındaki kayıp Bizans kenti Bathonea'nın yok oluşuna dair yeni bulgulara ulaşılmıştı

22 Ağustos 2012 20:46

Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün Küçükçekmece Göl Havzasında yaptığı kazı ve incelemelerde bulunan Yrd. Doç. Dr. Şengül Aydıngün, İstanbul'un yanı başındaki kayıp Bizans kenti Bathonea'nın yok oluşuna 8 büyüklüğünde bir depremin yol açtığı sonucuna ulaştı.

2007 yılında yüzey araştırmasıyla başlayıp, 2009 yılında kazılmaya başlanan Küçükçekmece Göl Havzaları/Bathonea kazısında belirlenen son bulgulara göre Bathonea kentini, 8 büyüklüğündeki bir depremin yok etmiş olabileceği ortaya çıktı.

Yrd. Doç. Dr. Şengül Aydıngün, yürüttüğü kazı neticesinde Bathonea'yı yıkan depremle ilgili bilgileri İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya yaptığı ziyarette kamuoyu ile paylaştı.

Cilalı taş döneminden itibaren Bathonea'da yaşam izlerine rastadıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Aydıngün, "Roma, Bizans ve Osmanlı dönemi eserlerine ev sahipliği yapan Bathonea'nın 8 büyüklüğündeki bir deprem sonucunda toprak altında kaldığı anlaşıldı. Üniversitemizden deprem uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış ve Prof. Dr. Oya Çakın'ın yaptığı araştırmalara göre Bathonea, şiddetli bir deprem sonucu yıkılmış olabileceği gibi, yine deprem sonucu gerçekleşen bir heyelan neticesinde toprak altında kalmış olabilir" dedi.

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Bizanskayıp kentiBathoneaKocaeli Üniversitesi

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