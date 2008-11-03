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Kültür-Sanat

Bizans sergisine para çıkışmamış!

Londra’da açılan Bizans sergisinde Türkiye'den eser yer almamasının sebebi ortaya çıktı.

03 Kasım 2008 02:00

İngiltere’nin başkenti Londra’da Bizans tarihiyle ilgili olarak gerçekleştirilen “Byzantium 330-1453” adlı sergide, İstanbul’un yer almamasında “İngiltere’ye gönderilecek komiserin masraflarının bu ülke tarafından üstlenilmemesi”nin etkili olduğu ortaya çıktı.

Kraliyet Sanat Akademisi’nde geçen hafta ziyaretçilere açılan sergide, Bizans’ın bin yıllık tarihi izleyiciye sunuldu. Aralarında İtalya, Fransa, Rusya, Yunanistan, ABD ve İngiltere’nin de bulunduğu çok sayıda ülkeden ödünç alınan 300’den fazla eserin bulunduğu sergide, Türkiye’den hiçbir eser yer almadı.

Serginin yaratıcılarından Prof. Dr. Robin Cormack, Milliyet’e, Türkiye’deki yasalar gereği İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden istenilen eserlerle birlikte bir Türk komiserin de Londra’ya gelmesi ve sergi boyunca burada kalması gerektiğini, bunun da akademiye karşılayamayacağı mali bir yük getirdiğini söyledi. Müze görevlilerinin kendilerine çok yardımcı olduğunu kaydeden Cormack, beş ay sürecek sergi boyunca Londra gibi pahalı bir kentte Türk komiserin yaşam giderlerini akademinin karşılayamayacağını anlattı.

Komiser 6 ay kalacaktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Türkiye’den eserlerin Bizans sergisinde yer almamasında, komiser harcırahının İngiliz muhataplarınca karşılanmamasının etkili olduğunu doğruladı. Refakatçi komiser görevlendiremeyen bakanlık, Londra’ya eser göndermedi.

Dışişleri’nin ısrarı

Edinilen bilgiye göre, serginin açılmasına günler kala, harcırah krizi konusunda Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na “Komiser görevlendirmekten vazgeçin” dedi.

Bakanlık yetkilileri, Dışişleri’nin ısrarı üzerine komiser masraflarının bir defaya mahsus üstlenilmesine sıcak bakıldığını ancak İngilizlerin bu kez de Türk eserlerini sergi kataloğuna koymak istemediğini ve bazı eserlerin sergiye dahil edilmeyeceğini bildirdiğini kaydetti. Yetkililer, talep listesinin serginin açılmasına kısa bir süre kala iletilmesi üzerine “Türkiye’den eser alma düşüncesinden vazgeçildiği” görüşünün kuvvetlendiğini vurguladı.

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