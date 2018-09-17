Bizans döneminden kalma 1600 yıllık sarnıcın üzerinde tekke ve mescit inşaatı yapılıyor

Bizans döneminden kalma Sultan Sarnıcı'nın üzerine tekke ve mescit inşaatına başlandığı ortaya çıktı. İstanbul'un en büyük sarnıçlarından olan Sultan Sarnıcı, MS 4 yy sonunda Theodosius I döneminde yapıldığına dikkat çekiliyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, CHP’li meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu’nun sarnıcın zarar görüp görmediği konusuna ilişkin sorularına net yanıt vermeyen İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ise topu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) atması dikkat çekti.

Uzun yıllar boş kalan ve daha sonra iplik bükücüler ve marangozlar tarafından kullanılan yapının o dönem tahrip edildiği belirtiliyor. 2000 yılında bir yurttaş yapıyı restore ediyor ve 2007 yılında sarnıcı kongre, seminer, konferans ve düğün gibi özel organizasyonlarında kullanmaya başlıyor. Sarnıç hâlâ bu amaçla kullanılıyor, üzerinde ise geçen günlerde tekke ve mescit inşaasına başlandı.

‘Bakacak eleman yok’

Sarnıcın tehdit altında olduğuna dikkat çeken Soylu, geçen temmuz ayından beri Koruma Bölge Kurulu’na sarnıcın düğün salonu olarak kullanılmasından dolayı zarar görüp görmediğine ve sarnıcın üzerine yapılan mescide ilişkin çok sayıda dilekçe yazmış ve telefon açmış. Soylu en son çareyi kurulu CİMER’e şikâyet etmekte bulmuş.

Şikâyetin ardından 10 Eylül’de Soylu’ya yanıt veren kurul, yazısında sarnıç içerisinde organizasyonlar sırasında ses düzeyi sınırını ölçümleyecek veya tarihi yapıya zarar verip vermediğini tespit edecek teknik bir altyapıya sahip olmadıklarını belirtiyor. Müdürlükleri tarafından bu konuda yapılan bir çalışma olmadığına da değinen kurul gerekli görülmesi halinde mülkiyet sahipleri tarafından kurum ve kuruluşlara yaptırılmasının istendiğini anlatıyor.

Kurul sarnıcın tam üzerinde süren inşai faaliyete ilişkin ise “Varlığı bilinmekle birlikte günümüzde yerinde olmayan Sivasi Tekke Mescidi’ne dair İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla restitüsyon ve rekonstriksüyon projelerinin onaylandığı tespit edilmiştir” ifadelerini kullanıyor.