"Biz uygulamayacağız" diyen belediye başkanına güvendi, evini kaybetti

İstanbul Gaziosmanpaşa’da (GOP) iki yıl önce riskli alan, ardından da Bakanlar Kurulu kararıyla ‘acele kamulaştırma’ bölgesi ilan edilen Yıldıztabya Mahallesi’nde ev sahipleri tahliye edilmek isteniyor. Hükümetin ‘rantsal dönüşüm’ planlarının hedefindeki ilçede, Bakanlar Kurulu kararı ile 14 mahalle aşama aşama riskli alan ilan edilmiş, acele kamulaştırma kararları verilmişti.

Birgün'den Rabia Yılmaz'ın haberine göre kararlara tepki gösteren mahalleliler kamulaştırma kararına karşı davalar açıp kazanırken, GOP Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın “Bakanlar Kurulu böyle bir yetki verdi, ama biz uygulamayacağız. Dava açın diyenler sizi kandırıyorlar” sözlerine güvenip dava açmayan Özkan ailesine tebligat gönderildi.

Yıldıztabya Mahallesi’nde diğer ailelerle birlikte karara karşı dava açmayan Özkan Ailesi’ne gönderilen tebligatta bir an önce evin tahliye edilmesi istendi.

Mahalleliler haklarını aramak için Barınma Hakkı Meclisi bünyesinde bir araya gelerek kararları yargıya taşımış ve birçok davayı da kazanmıştı.

Ev proje alanında

Tahliyesi istenen ev, geçen yıl tanıtımı yapılan ve Ekşi İnşaat tarafından hayata geçirilen “Ahes Misal” projesinin içinde olduğu alanda bulunuyor. Söz konusu bölgede hâlâ birçok insan oturmasına ve anlaşma sağlanamamış olmasına karşın, belediye yetkisini kullanarak halkı tahliye etmek istiyor.