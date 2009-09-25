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BİZ TV bugün itibari ile yayın hayatına son verdi.

25 Eylül 2009 17:19

BİZ TV bugün itibari ile yayın hayatına son verdi.

Ergenekon soruşturması kapsamında bir yıl önce tutuklanan gazeteci Tuncay Özkan’ın sahip olduğu BİZ TV bugün öğle saatleri itibariyle yayınlarına son verdi. Çalışanlara bundan böyle sadece bant yayını yapılacağı bilgisi verildi.

Kanal Türk televizyonunu sattıktan sonra BİZ TV’yi kuran Tuncay Özkan’ın cezaevine girmesinden sonra televizyonu da zor günler geçirmeye başladı. Televizyon merkezini kısa süre önce Ankara’ya taşıyan BİZ TV yönetimi Digitürk’ten de para ödeyemediği için ayrılmıştı.

Sadece uydu yayını kalan televizyonda dün de tüm çalışanlara televizyonun artık kapandığı bilgisi verildi. 20 çalışandan sadece 3’ü dışında diğerlerine artık gelmemeleri söylendi. Çalışanlar binayı gözyaşları içinde terk ettiler.

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