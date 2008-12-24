Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Yusuf Ziya Özcan Ankara'da basın toplantısı düzenleyerek İstanbul Üniversitesi rektör ataması ile ilgili sorulara cevap verdi



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, mesleki ve teknik yükseköğretim ile Türk üniversiteleri arasındaki ulusal değişim programı konusunda alınan kararları açıklamak üzere Ankara'da basın toplantısı düzenledi.



Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, rektör atamalarında anayasal değişiklik yapılarak YÖK'ünde devreden çıkarılabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı ve YÖK Başkanı'nın aradan çekilmesiyle seçimin kim tarafından yapılacağı şeklindeki başka bir soruya karşılık da Özcan, ''Üniversiteler kendisi halledebilir yada başka bir yol bulunabilinir. Bunların hepsi Anayasa'da yeni bir düzenleme ile yapılabilir'' diyerek rektör atamaları konusundaki görüşünü dile getirdi.



İstanbul Üniversitesi'nde rektör seçimi



Gazetecilerin İstanbul Üniversitesi'ndeki rektörlük seçimine ilişkin sorusuna Özcan,"Cumhurbaşkanımıza yollandı.Cumhurbaşkanımız karar vermeden biz birşey söylemeyelim.Biz tercihimizi yaptık." dedi.



Dokuz Eylül Üniversitesi'nde rektör atamasının durdurulması



Özcan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde rektörlük seçiminde oyların yüzde 47'sini alan ancak rektör olarak atanmayan Prof. Sedef Gidener'in atamayı mahkeme kararı ile durdurmasına ilişkin ise şunları söyledi;"Bize tebliğ edilmiş bir husus yoktur.Onun için ne olduğu konusunda emin değiliz.Resmi bir tebligat elimize geçince düşüncelerimizi açıklarız."

