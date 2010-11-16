'Biz sapik değiliz dava açiyoruz'

T24 - AKP milletvekili Halide İncekara’nın ‘ruh hastası’ ve ‘sapık’ dediği ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ ve ‘Yaprak Dökümü’ dizilerinin senaristleri Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.





TBMM Kayıp Çocukları Araştırma Komisyonu Başkanı Halide İncekara’nın “Yaprak Dökümü” ve “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizilerinin sapıklıkları teşvik ettiğini ileri sürmesi ve “Senaristleri ruh hastası... Ruh sağlıklarından ciddi şüphelerim var” demesi dizinin iki usta senaristi Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu ile İncekara’nın açıklamalarına ateş püskürdü.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Yazdıkları bütün diziler reyting rekoru kıran iki ünlü senarist İncekara’ya karşı yasal haklarını kullanacaklarını belirterek şunları kaydetti:



“Sayın milletvekilinin dizi senaryo yazarlarının ve özellikle bizim hakkımızdaki tıbbi teşhisini hayretler içinde ve büyük bir üzüntüyle öğrendik. Bu, hakaret ederek, sopa göstererek, sindirmeye çalışmanın son noktasıdır. Bu hakaret ne yazık ki, çok önemli bir kurumun başkanı olan, bir milletvekilinin ağzından talihsizlikle çıkmıştır diye düşünmek istiyoruz. ‘Ruh hastaları, şuur altındaki sapıklıkları yazarak kitleleri etkiliyorlar’ cümleleri, bir kurumun başkanının, bir milletvekilinin, kendi ülkesinin sanatçısına bakışını gösterir.. Bu hakaret karşısında, ne yapmamız gerektiğini. Kanunların bizi ‘bir milletvekiline’ karşı nasıl koruyacağı konusunu araştıracağız tabii ki. Bu hakarete sessiz kalmayacağız” dedi.





‘Niye korumayla gezelim?’



Yörenç ve Gençoğlu, İncekara’nın dizi yapımcıları ve reklamverenlerin muhafazakar olduğunu, dizilerin teşvik ettiği sapıklıkların insanları olumsuz etkilediği iddia ederek, “Tabii kendi çocuklarını 5 - 6 korumayla gezdiriyorlar, onlar için sorun değil” açıklamasına ise çok şaşırdıkları söyledi.



Yörenç ve Gençoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“6 korumayla geziyorlar’ cümlesini hele hiç anlamış değiliz.. Niye korumayla gezelim? Niye biz hedef olalım? Neden veya kimlerden çekinip korkalım? Biz yaptığımız işle gurur duyuyoruz. Dizilerimiz son yıllarda Arap yarımadasında, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ve Azerbeycan’da büyük bir ilgiyle izleniyor... Senaryolaştırdığımız kitap yurt dışında en çok satanlar listesine giriyor, ülkenin tanıtımına katkıda bulunuyor. Bundan gurur duyuyoruz. Bu başarıyla övünüleceği ve bu tanıtıma destek olunacağı yerde ‘Bu dizileri izlemeyin’ deniliyor. Çaresiz durumların, her gün üçüncü sayfalarda yer alan gerçek hikâyeleri senaryolaştırıyoruz. Yetkililerin, bu olayların faillerinin peşine düşmesi ve mağdurlara destek olması ve bu konuları kamuoyunda yüksek sesle söyleyenlerin yanında olması gerekir. Akıl sağlığımız da ruh sağlığımız da yerindedir. Sapıklık ve sapkınlık içinde değiliz kamuoyuna duyurulur.”





