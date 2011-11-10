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Biz Ortadoğu'nun padişahlarıyız

Serdar Ortaç, "Kimse heveslenmesin bizden bir Justin ya da Brad Pitt çıkmaz, biz Ortadoğu’nun padişahlarıyız" dedi.

10 Kasım 2011 02:00



T24- Bayram tatilinin üçüncü gününde Kıbrıs Cratos Premium Otel’de sahne alan Serdar Ortaç, konserden önce yaptığı açıklamada., "Kimse heveslenmesin bizden bir Justin ya da Brad Pitt çıkmaz" dedi.



Kıbrıs Cratos Premium Otel’de sahne alan Serdar Ortaç, programı öncesi verdiği röportajda Türk şarkıcılarının neden Avrupa ve dünyada başarılı olamadığı şeklindeki soruları yanıtladı. Ortaç şöyle konuştu: “Kimse heveslenmesin bizden bir Justin ya da Brad Pitt çıkmaz, biz Ortadoğu’nun padişahlarıyız, herkes gerçekleri görmeli. Sanırım bunu Tarkan ya da Kenan Doğulu da bilir, biz bu memlekette dinleniyoruz, Tarkan’ın biraz daha hayranı olduğu doğrudur ama gerçekleri görelim ve fazla heveslenmeyelim.” 



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