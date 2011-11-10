T24-

Kıbrıs Cratos Premium Otel’de sahne alan Serdar Ortaç, programı öncesi verdiği röportajda Türk şarkıcılarının neden Avrupa ve dünyada başarılı olamadığı şeklindeki soruları yanıtladı. Ortaç şöyle konuştu: “Kimse heveslenmesin bizden bir Justin ya da Brad Pitt çıkmaz, biz Ortadoğu’nun padişahlarıyız, herkes gerçekleri görmeli. Sanırım bunu Tarkan ya da Kenan Doğulu da bilir, biz bu memlekette dinleniyoruz, Tarkan’ın biraz daha hayranı olduğu doğrudur ama gerçekleri görelim ve fazla heveslenmeyelim.”