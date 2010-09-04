'Biz kulübün geleceğini düşündük'

T24 - Adnan Polat, futbolda kötü başladıkları 2010-2011 sezonunu şampiyon olarak bitireceklerine yürekten inandıklarını ifade etti.





Adnan Polat, Galatasaray Kulübü'nün aylık resmi yayın organı olan Galatasaray Dergisi'nin eylül sayısında yer alan yazısında futbolda yeni sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, ''Sakatlık ve benzeri talihsizliklerin etkisiyle kötü başladığımız bir sezonu, tüm beklentileri altüst ederek en önde tamamlayacağımıza yürekten inanıyoruz.





Avrupa kupalarına erken veda etmemiz bizi çok üzmüştür. Ancak bunun takımımızın kalitesiyle ilgisi yoktur. Kontrol edemediğimiz birkaç etkenin bir araya gelmesi, maalesef bu sonucu yaratmıştır. Takımımıza, teknik ekibimize, etkisini hemen göstermeye başlayan yeni sağlık ekibimize güvenimiz tamdır. Onlara tam desteğimizi verdiğimizi bir kere daha üzerine basarak vurgulamak istiyorum'' ifadelerini kullandı.





Yazısında daha çok kulübün yapısal sorunlarından söz eden Polat, şunları kaydetti:



''Galatasaray'ın yapısal sorunlarının çözülmesi, temelde iki sorunun çözülmesine bağlıdır. Bu iki sorun, zaman içerisinde büyüyerek bugünlere kadar gelmiş ve beraberinde birçok ilave sorun da yaratarak, sportif rekabet dahil birçok alanda bize yara aldırmıştır. Göreve geldiğim ilk gün yaptığım konuşmada 'Size pembe günler vaat etmiyorum' derken, bu sorunlara el atmaya kararlı bir Galatasaraylı olarak konuşuyordum. Galatasaray'ın bu en büyük sorunlarına el atmanın fedakarlık ve cesaret gerektirdiğinin bilincindeydik. Mali yapımızı altüst eden, hiçbir uzun vadeli yatırıma imkan vermeyen şirketleşme yapısının bize yaşattığı zorlukları aşmalıydık. İşte biz 4 yıldır gece gündüz yaptığımız çalışmalarla sürdürdüğümüz şirket birleştirme operasyonunu başarıyla tamamlayarak çok büyük bir kaynak çıkışının önüne geçmeyi başardık. Bu operasyon, kulübümüzün geleceğini kurtarmıştır.''





Adnan Polat, kısa bir zaman sonra yeni statları Türk Telekom Arena'ya kavuşacaklarını dile getirerek, ''İkinci olarak, kısa bir süre sonra Türkiye'nin en modern, en büyük stadına sahip oluyoruz. 5 ay sonra, 20 yılın rüyasını gerçekleştirmiş olacağız. İnşaatın temelinin atıldığı günden bu yana geçen 3 yıllık süreç boyunca birçok kriz yaşanmış, ancak bunların tümü atlatılarak işler rayına oturtulmuştur. Üzerimize düşeni yapmaktan öte, Galatasaray'ın lehine olabilecek her türlü fırsat sonuna kadar kullanılmış ve bu amaçla çok yoğun bir mesai harcanmıştır. Tüm bu temel sorunlarımızın çözümü, yönetime geldiğimiz gün başlayan global ekonomik kriz koşullarında gerçekleşmiştir'' değerlendirmesinde bulundu.





''18 milyon dolarlık transfer geliri elde ettik''



Adnan Polat, kazandırdıkları yeni sponsorluklar ve yarattıkları ilave kaynaklarla Galatasaray bütçesinin 200 milyon dolara yaklaştığını dile getirerek, ''Tesislerimizin gerek geliştirilmesi gerekse de yenilerinin yapılması için bütçemizde ciddi bir pay ayırdık. İki senede yaklaşık 40 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız. 10 senelik bir nakit akışı yapıp, genel kulüp prensiplerini ortaya koyduk. Bu sene belki de ilk kez denk bütçe prensibi gereği, profesyonel futbolda transfer sezonunu büyük bir mali disiplin kararlılığı içerisinde kapatarak, Galatasaray tarihinde ilk kez 18 milyon dolarlık transfer geliri elde etmeyi başardık'' ifadelerini kullandı.





Sportif faaliyetlerde çok büyük adımlar attıklarını anlatan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Erkek basketbolunda ilk kez geleceğe yönelik uzun vadeli bir plan yaptık. Yeni stratejimiz ile Ümit Milli Takım'ın yetenekli oyuncularını bünyemize katarak gelecek seneleri de planlıyoruz. Medical Park sponsorluk anlaşması ile kulüp tarihimizde ilk kez, hem bayan basketbolda hem de bayan voleybolda takımlarımıza uzun vadeli destek almayı başardık. Bayan basketbolda, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurarak iddiamızı gösterdik. Voleybol takımlarımız, yeni sponsorluk anlaşmamızın sonucunda çok daha güçlü kadrolarla yeni sezona başlayacak. Kısacası bütün branşlarda ekiplerimiz, Galatasaray'a yakışır oyunlar oynamayı ve iyi sonuçları, iyi dereceleri şimdiden vaat ediyor.''





''Galatasaray'da kriz yoktur''



Adnan Polat, Galatasaray'da herhangi bir krizin olmadığını tam tersine işlerin rayına oturduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



''Kulübümüzün manzarası bu kadar açık ve net iken, bize neden bu kadar sert ve acımasızca yüklendiklerinin cevabı tam da burada aranmalıdır. Galatasaray'da gösterilmeye çalışıldığı gibi bir kriz yoktur. Tam aksine, işler rayına oturmaktadır. İyi durumdayız, iyi gidiyoruz. Oluşmakta olan sağlam ekonomik yapımız sayesinde arzu ettiğimiz sportif başarılara ulaşabilmek adına da daha önemli imkanlar elde etmiş olacağız. Ben ve yönetim kurulundaki bütün arkadaşlarımız zamanımızın neredeyse tamamını Galatasaray için harcıyoruz ve bunun neticelerini de almak üzereyiz.





Camiamızın, bir bütün olarak, günlük sonuçların zorlamasıyla oluşturulan suni gündemin uzağında, kulübün sağlıklı geleceğini oluşturmak adına yapılanların farkında olduğundan eminim. Camiamızın desteğini daha fazla hissetmek, bana ve arkadaşlarıma gelecek günler için de büyük bir şevk ve moral verecektir.''



