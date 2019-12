'Biz koyun değiliz, eli silah tutan insan değiliz'

T24

Profesyonel değiliz

Polisin öğrencilere müdahalesi sırasında burnu kırılan Miraç Ekrem Efe, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından dün taburcu edildi. Ankara’da Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan Miraç Ekrem Efe, burun ameliyatı geçirdiği hastaneden annesi 52 yaşındaki Nuriye ve ağabeyi 30 yaşındaki Kerem Efe ile birlikte çıkarak evinde istirahate çekildi. Efe’nin babası Yusuf Efe, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) kömür yıkama tesisinde işçi olarak çalışırken 1999’da 42 yaşında akciğer kanserinden ölmüş. Anne Nuriye Efe, Miraç Ekrem’i çocuk bakarak okutmuş. Ağabeyi Kerem ilaç mümessili, ablası Senem ise sözleşmeli sınıf öğretmeni.15 gün evinde istirahat ettikten sonra okuluna döneceğini belirten Efe, polisler tarafından ekip otosuna götürülünceye kadar geçen sürede yüzüne aldığı darbeler sonucu burnunun kırıldığını söyledi. Efe, “Yumruklarıyla, tekmeleriyle saldırdı polis bize. Herşey, ekip otosuna bininceye kadar geçen sürede oldu. Ekip otosuna bindikten sonra da polisin şiddeti durmadı. Dayak yiyen arkadaşlarımız oldu yine otobüsün içinde” dedi.Kendileri için, “Bunların amacı huzur bozmak” şeklinde yorumlar yapıldığını belirten Efe, “Biz Öğrenci Kolektifleriyiz. Kesinlikle amacımız huzur bozmak değil. Bu ülkede kimlerin huzuru bozduğu ortadır. Bizim için ‘Profesyonel eylemci’ diyorlar. Hayır. Biz, kesinlikle okullarına bağlı, okulunu seven, üniversitesini bitirmek için can atan insanlarız. Açıkçası bizler üniversitelerimizi seviyoruz. Biz profesyonel eylemci değiliz” dedi.Bir takım ideolojik gruplar veya herhangi bir kesim tarafından da yönlendirilmediklerini vurgulayan Efe, “Kimse tarafından yönlendirilme gereğimiz yok. Biz koyun değiliz. Kendi aklımızla, kendi hür irademizle, isteğimizle hareket ediyoruz. Biz eli molotof tutan, eli silah tutan insanlar değiliz. Her zaman eli kalem tutan ve ideolojik yönüyle ortada olan insanlarız” diye konuştu.Miraç Ekrem Efe, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’ndeki yumurtalı protestoyu gerçekleştiren öğrencilerin fotoğrafını taşımalarının da kendisini onore ettiğini sözlerine ekledi.