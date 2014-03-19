'Biz ipi elinde tutan asıl patronla uğraşıyoruz'

Başbakan Tayyip Erdoğan, “paralel yapı” dediği Gülen cemaatini eleştirerek, ''Biz artık ipin ucundakilerle uğraşmıyoruz, asıl patronla uğraşıyoruz, bizim taşeronlarla işimiz yok'' dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP’nin Edirne mitinginde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Eğer bunlar dürüstse samimiyse bu seçimde Ak Parti birinci parti çıkmazsa ben genel başkanlığı bırakırım, bırakırım. Çünkü siyaset başa oynamak için yapılır. Şurada dört yıldır genel başkan Kılıçdaroğlu, üç seçimde de nal topluyor nal. Buna sormak lazım sesleniyorum. Bu seçimde inanıyorum ki sen yine arkadan nal toplayacaksın. Sen bırakmaya hazırım, sen de bırakmaya hazır mısın? Bırakamaz, o koltuğun sıcakları onu bırakamaz. İnsanlara koltuklar şeref kazandırmaz, insanlar koltuklara şeref kazandırır. Onun için CHP genel başkanı o koltuğa oturduğundan beri tek bir şey söylüyor. Mazotu 1,5 lira yapacağım. Yapabilir mi? Böyle vaatlerde bulunan partileri Türkiye çok gördü. Mazotun fiyatını indireceğiz dediler, her aileye maaş bağlayacaklardı hikaye.

Silüeti takım elbise sanıyorlar

Yine bir uçuk vaatler. Şimdi bunlar nerede? Verdikleri eser var mı? Yok. Sürekli atıyorlar. Hayatları bunun üzerine inşa edilmiş. Çıkmış İstanbul’a bir aday bulmuş, klasörün önünde resim çektirmişti. İhraç etmişlerdi o zatı. Getirdiler belediye başkan adayı yaptılar. Şimdi çıkmış ne diyor? Ben belediye başkanı olduğum zaman, üçüncü köprüyü yıkacağım. Bir tanesi daha var, yıkacağım. Bir tanesi diyor ki, Haliç’teki yapılmış olan Taksim-Yenikapı Köprüsü için İstanbul’un siluetini bozuyor diyor. Bunlar herhâlde silueti takım elbiseyle karıştırıyorlar. Çünkü bunların böyle bir şeyi yapmaya gücü yetmez. Gidiyor, Galata Köprüsü'nde balık tutuyor. Biz geldik Haliç’i temizledik.

Kazanamayacaklarını zaten biliyorlar

Engellemeye çalıştılar. Marmaray için eylem yaptılar. Geçenlerde iki gün ağır sis oldu İstanbul’da günde 300 bin kişi geçti oradan. İki katlı bir tüp geçit daha yapıyoruz, otomobil geçecek oradan. Allah’tan ki denizin 62 metre derininden geçtiği için göremediler, görselerdi onlar için de gösteri yaparlardı. Sizlere senetler falan da imzalattılar. Önümüzdeki yıl için de senet imzalatırlar. Sakın ha, devletin okulları bize yeter. Artık zaten son döneme geliyoruz. Bundan sonra 2015 1 Eylül’ün de bitiyor. Tamam mı? Maalesef bizi böldüler.

Bu CHP, MHP, BDP, DSP bunlar hep bu işin mimarları. Tam istismarcı, inandığı için değil. Kazanamayacağını zaten biliyor da. Bunlar başörtülülere rozet taktılar sonra otobüsten attılar. O zamanlar Baykal vardı. Baykal hala kendisine ihanet eden adamla beraber yürüyor. Bana diyor ki, Başbakan belgeleriyle açıklaması lazım. Git paralel yapıya sor onlar versin gereken cevabı.

Artık patronla uğraşıyoruz

Dün CHP’li milletvekili çıkmış Twitter’da şunu söylüyor “CHP’li vekillerin reklamlarını F tipi televizyonlarda reklamlarını görmeye alışamayacağız” diyor. Zor bir nikah kıymışlar. Son zamanlarda bizim inancımızda olmayan muta nikahını bu F tipi çok düşüyor. Bunların herhalde şimdi bir muta nikahı oldu. Biz artık ipin ucundakilerle uğraşmıyoruz, asıl patronla uğraşıyoruz, bizim taşeronlarla işimiz yok. Onlarda şeyh mürit ilişkisi yok, onlar çok farklı.